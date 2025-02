V Taliansku aj Poľsku mu chýbali odohraté minúty. Podbrezová hlási veľký návrat

PODBREZOVÁ. Slovenský futbalista Peter Kováčik sa vracia do klubu FK Železiarne Podbrezová, informoval klub na svojom webe. Účastník Niké ligy ho získal na hosťovanie do konca sezóny z talianskeho Calcio Como. Práve tam zamieril zo slovenského klubu po vydarenej minulej sezóne. V Taliansku absolvoval letnú prípravu a odohral aj prípravné zápasy. Následne ho klub poslal na hosťovanie k obhajcovi poľského titulu Jagiellonia Bialystok.

Na hosťovaní si zahral aj v Konferenčnej lige, ale aj v Poľsku mu chýbala minutáž. A práve jej získanie je hlavným dôvodom návratu na Slovensko.

V Podbrezovej mu výborne vyšla minulá sezóna. Dlhodobo patril k najlepším hráčom Niké ligy. Strelil šesť gólov a na ďalších desať prihral. V súčte gólov a asistencií bol štvrtý najlepší v súťaži (6+10). Na ihrisku strávil 2842 minút a stal sa najvyťažovanejším hráčom mužstva. „Ja chcem vyhrávať, každý futbalista chce, robíme to pre to. Ja som tu kvôli tomu, že chcem hrať futbal a baviť sa ním, čo mi posledného polroka trochu chýbalo. Mať emócie zo zápasu. Viem, že v tomto prostredí to môžem znova nadobudnúť, tešiť sa z futbalu, veriť sám sebe. Myslím si, že všetko je tak ako má byť. Niekedy musí človek v živote spraviť pomyselný krok späť, aby mohol ísť milión krokov dopredu. Ja to beriem tak, že toto je pre mňa niečo, kde mám byť a môže mi to iba pomôcť,“ povedal Kováčik pre klubovú stránku. Jeho príchod priblížil aj generálny manažér Podbrezovej Miroslav Poliaček. „Guľu netreba predstavovať. Som presvedčený, že Peťov návrat urobí radosť mnohým ľuďom. Verím, že si na jar vzájomne pomôžeme a v lete sa bude môcť znova pobiť o svoje miesto v Come.

Sme si vedomí, že Peťo má väčšie ambície, ale keď sa naskytla možnosť oňho zabojovať, aby jar odohral u nás, tak sme sa o to pokúsili. Peťo neváhal a rozhodol sa pre náš klub, čo svedčí o jeho vzťahu k Podbrezovej. Sme veľmi radi, že k nám príde na ťažké zápasy v jarnej časti takýto kvalitný futbalista,“ povedal Poliaček. VIDEO: Manažér Miroslav Poliaček pred štartom jarnej časti

Môže sa objaviť ešte jedna ofenzívna posila Podbrezová vstupuje do jarnej časti z piateho miesta v tabuľke s veľkou šancou zahrať si aj v tejto sezóne nadstavbovú časť o titul. Tú ma zaručenú šesť najlepších tímov po základnej časti. Tím z Horehronia má rovnaký počet bodov ako štvrtá Dunajská Streda a od siedmej priečky ho delia štyri body. Počas zimy prešiel káder určitou obmenou. Citeľné sú najmä odchody Ridwana Sanusiho a Samuela Ďatka do Žiliny. VIDEO: Tréner Štefan Markulík pred štartom jarnej časti Niké ligy

VIDEO: Tréner Markulík pred štartom jarnej častK ďalším posilám okrem Kováčika Poliaček dodal: „Prišiel aj estónsky reprezentant Kevor Palumets, hosťoval v Helsinkách a bude posilou. Takisto aj ďalší hráči ukazujú potenciál, či mládežnícky reprezentant Jakub Luka na stopérskom poste, Kamerunčan Lionel Abate v útoku alebo ukrajinský stredopoliar Andrij Havrylenko. Prestupový termín ešte neskončil. Sme stále v rokovaniach,môže sa objaviť ešte jedna ofenzívna posila.“

Po operácii kolena sa do zostavy vráti aj produktívny útočník Roland Galčík. Na prelome februára a marca by už mal absolvovať plný tréning. Po operácii je aj obranca Matej Grešák, avšak do jari herne nezasiahne. V príprave prehrali len so Spartou Podbrezovčania odohrali v rámci zimnej prípravy sedem zápasov, pričom dva vyhrali, štyri remizovali a prehrali raz, a to iba v Prahe so silnou Spartou. „V jesennej časti sme si vytvorili zaujímavú pozíciu do nového roka, takže pre hráčov to bola správna motivácia, aby nabrali dobrú energiu. Najviac času sme venovali ofenzívnej fáze, podarilo sa nám niektoré aspekty zlepšiť. Príprava prebiehala najmä v domácom prostredí, zamerali sme sa na kondíciu a objem. Počas sústredenia v Česku sme odohrali zaujímavý zápas so Spartou Praha a nastavil nám zrkadlo. Som rád, že sa nám vyhli zranenia a zimnú prípravu sme absolvovali v kompletnom zložení. Odišiel nám síce kľúčový hráč Sanusi, no obrovským impulzom je teraz príchod Kováčika a vo veľmi zaujímavom svetle sa ukazuje Palumets,“ hodnotil zimnú prípravu na štvrtkovej tlačovej konferencii tréner Podbrezovej Štefan Markulík.

Prvú šestku máme vo svojich rukách, verí Koštrna Podbrezovčania musia potvrdiť prvú šestku a nadstavbu o titul v najbližších posledných štyroch kolách základnej časti. VIDEO: Kapitán Kristián Koštrna pred štartom jarnej časti

Kapitán Kristián Koštrna tvrdí, že aktuálny káder na to silu má: „Hráči, ktorí prišli, majú svoju kvalitu. Dôležité je, aby kabína fungovala a boli sme k sebe úprimní, ľudskí. To všetko aj funguje, pričom na ihrisku tiež vyzeráme dobre. Prvú šestku máme vo svojich rukách, cieľ sme si v kabíne jasne pomenovali. Zimná príprava prebehla v poriadku. Veľmi veľa nám ukázal zápas so Spartou Praha, bola to obrovská skúsenosť pre nás.

Sparťania hrali v dobrej zostave s hráčmi, ktorí nenastúpili proti Interu Miláno v Lige majstrov. Videli sme, kde sa potrebujeme ešte zlepšiť.“ Podbrezovčania odohrajú prvý jarný ligový zápas v sobotu 8. februára v Michalovciach, ktoré sú tabuľkovým susedom o priečku nižšie so stratou dvoch bodov.

Výsledky prípravných zápasov FK Železiarne Podbrezová – SKHS Kroměříž 2:2 (2:1) FK Železiarne Podbrezová – SKHS Kroměříž 3:1 (2:1) MFK Dukla Banská Bystrica – FK Železiarne Podbrezová 0:0 AC Sparta Praha – FK Železiarne Podbrezová 3:0 (2:0) SFC Opava – FK Železiarne Podbrezová 1:1 (0:1) FK Železiarne Podbrezová – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:2 (2:0) FK Železiarne Podbrezová – Zbrojovka Brno 2:2 (1:1)

Súpiska Podbrezovej pre jarnú časť Niké ligy Brankári: Adam Danko, Pavol Bajza, Matej Jurička Obrancovia: Filip Mielke, Matej Oravec, Jakub Luka, Matej Grešák, Alex Markovič, Kristián Koštrna Stredopoliari: Kevor Palumets, Vincent Chyla, René Paraj, Adrián Slávik, Peter Kováčik, Ondřej Deml, Šimon Faško, Samuel Štefánik, Andrij Havrylenko, Samuel Šubert. Útočníci: Roland Galčík, Daniel Smékal, Alasana Yirajang, Lionel Abate, Jorge Velasco, Peter Juritka Príchody: Matej Jurička, Andrij Havrylenko (obaja FK Pohronie), Jakub Luka (MFK Ružomberok), Kevor Palumets (Zulte Waregem), Lionel Abata (Bielsko-Biala), Jorge Velasco (Calasanz), Peter Kováčik (Como, hosť.) Odchody: David Depetris (Považská Bystrica), Martin Talakov, Lukáš Domaniský (obaja FK Pohronie), Ridwan Sanusi (MŠK Žilina), Samuel Mašlej (FK Pohronie, návrat z hosť.), Samuel Ďatko (MŠK Žilina, návrat z hosť.), Mário Mrva (Zlaté Moravce, hosť.), Kayode Saliman (FC Odabasy, hosť.), Alex Lajčiak (v riešení)

