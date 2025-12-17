Silným jesenným finišom si vyslúžil dôveru. Košice predĺžili zmluvu s aktuálnym trénerom

Trénerom futbalistov FC Košice zostal Peter Černák, ktorý podpísal novú zmluvu do 31. mája 2027. Klub to uviedol na svojej oficiálnej stránke.
„Peter Černák pokračuje na lavičke FC Košice a spolu s realizačným tímom dostal dôveru nadviazať na silný jesenný finiš.
Nová zmluva potvrdzuje presvedčenie vedenia klubu, že cesta nastavená v závere roka bola správna.
Žlto-modrí pod jeho vedením bodovo aj herne ožili a do jarnej časti vstúpia s jasným smerom, stabilitou a ambíciou posunúť sa v tabuľke vyššie,“ uvádza sa v stanovisku.
Košice zakončili jesennú časť Niké lige dvoma víťazstvami po sebe, keď zdolali doma Slovan a vonku Komárno a odlepili sa z posledného miesta tabuľky. Na to odsunuli o bod Skalicu.
„Ak sa pozrieme na charakteristiky, ktoré požadujeme od hlavného trénera FC Košice, rozhodnutie ponechať pri A-mužstve Petra Černáka bolo jednohlasné.
Zapadá do profilu osobnosti, ktorú hľadáme do budúcnosti, a je vynikajúcou reprezentáciou nášho klubu.
Tešíme sa na to, že nadviažeme na silný jesenný finiš, ktorý on, realizačný tím aj mužstvo spoločne dosiahli. Verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj v roku 2026,“ povedal športový riaditeľ košického FC Terry Westley.
V Košiciach pokračujú aj asistenti Peter Šinglár, Jaroslav Kolbas a Jakub Kovalik, rovnako ako aj ostatní členovia realizačného tímu A-mužstva.
„Sadli sme si celý realizačný tím a aj prepojenie s hráčmi bolo bezproblémové. Zomkli sme sa ako tím, odohrali veľmi dobré zápasy a uhrali sme dôležité body.
Cítili sme podporu od vedenia klubu, nového športového riaditeľa Terryho Westleyho, ktorý prišiel do klubu týždeň po našom vymenovaní do úlohy dočasného vedenia A-tímu.
Takže keď sme sa začali baviť o zmene statusu na trvalý stav, tak sme sa rýchlo dohodli.
Teší nás, že sme dokázali vrátiť dôveru klubu, ktorý dal šancu pracovať trénerom z akadémie pri prvom tíme,“ vyhlásil Černák, ktorý prišiel ku kormidlu FC Košice po 15. kole, keď malo na konte iba sedem bodov, no v priebehu ďalších štyroch zápasov ich získal ďalších sedem.
K tomu pridal aj suverénny postup do štvrťfinále Slovnaft cupu na ihrisku Ružomberka.
Odvetná časť Niké ligy odštartuje počas prvého februárového víkendu a preto nie je času nazvyš. Černák potvrdil, že sa už na tému prípadných zmien rozprával s vedením klubu.
„Riešili sme to so športovým riaditeľom Terrym Westleyem, predovšetkým sme debatovali o možnostiach posilnenia a obmeny kádra.
Vychádzame z nášho postavenia, typológie hráčov, spôsobu hry, ktorý by sme chceli hrať. Príchodmi nových hráčov si chceme vytvoriť väčšiu konkurenciu, ako aj variabilitu pri skladaní zostavy.
Chceli by sme takisto dávať šancu ďalším odchovancom z akadémie, aby nasledovali hráčov, ktorí už šancu dostali a využili ju.
Musia však ukázať kvalitu, nastavenie a ochotu tvrdo na sebe pracovať. Prirodzene z toho vyplynú aj odchody z kádra,“ poznamenal.