Malé zmeny v kádri, no rošády na trénerskom poste. Žilina chce atakovať najvyššie priečky

Hlavnou letnou udalosťou bol fakt, že „šošonov“ nepovedie do ďalšej kampane Petr Ruman, ale Pavol Staňo.

ŽILINA. S nečakanou zmenou na poste hlavného trénera, účinkovaním v predkole Konferenčnej ligy a ambíciou atakovať najvyššie méty v Niké lige vstupujú do nového súťažného ročníka futbalisti MŠK Žilina.

Príprava bola štandardná i neštandardná, začínal ju tréner Petr Ruman, ktorý krátko pred odchodom na päťdňové sústredenie do Rakúska požiadal o ukončenie spolupráce z osobných a rodinných dôvodov.

„Liga nám začína až v nedeľu, ale už vo štvrtok je tu ostrý štart do sezóny.

Museli sme riešiť nového trénera, ktorým sa stal Pavol Staňo. V zásade sa nám podarilo splniť to, čo sme si naplánovali, odohrali sme kvalitné prípravné zápasy a tešíme sa na novú sezónu,“ uviedol na predsezónnej tlačovej konferencii športový manažér Žiliny Karol Belaník.

„Teším sa, že som tu, že som sa znovu stretol s hráčmi, s ktorými som spolupracoval i v minulosti. Je to výzva, veríme, že budeme znovu behavé, bojové a odvážne mužstvo.

To však samozrejme negarantuje automaticky výsledky, nechcem nič sľubovať, všetko leží na ihrisku. Sme dobre nastavení a to je pre mňa prvoradá vec,“ prezradil staronový tréner Pavol Staňo.

Do stredu sme sa v lete rozhodli pre Michala Faška, ktorý je gólový, má fantastickú ľavú nohu, je skúsený a veríme, že nám pomôže v rozhodujúcich momentoch.

Prišiel Filip Kaša, ktorý u nás už bol, pozná prostredie a verím, že zapadne do nášho systému.

„Tak sme si to zadefinovali pred sezónou, že chceme každú formáciu doplniť o staršieho skúseného hráča, čo sa nám aj podarilo.

Káder neprešiel v lete výraznými zmenami, najvýraznejšou stratou je odchod Mária Sauera do francúzskeho Toulouse, ale do tímu sa podarilo získať napríklad Michala Faška alebo Filipa Kašu.

Lukáš Juliš má smolu, že sa po týždni pomerne vážne zranil. Aktuálne je v rekonvalescencii, veríme, že do dvoch týždňov by mohol byť v poriadku.

Je to skúsený, gólový hráč a verím, že to u nás aj ukáže. Je tu mládežnícky reprezentant Michal Svoboda, ktorý pôsobil v Taliansku, v Dukle Praha a má už teda skúsenosti.

Mal zdravotný problém, ale dostáva v letnej príprave priestor a veríme, že má potenciál do budúcnosti. Finalizujeme v týchto hodinách ešte príchod jedného hráča, verím, že to stihneme ešte do prvého zápasu proti Rakówu,“ vyjadril sa Belaník na adresu posíl.

Športový manažér Žiliny očakáva ešte hráčske odchody v dôsledku širokého kádra.

V príprave zaznamenala Žilinu jednu výhru (nad Olomoucom 2:0) a štyri prehry (s Karvinou 1:3, Rapidom Viedeň 2:5, Grazom 1:3 a Zlínom 2:3). V prvom kole Niké ligy vycestuje MŠK do Skalice (nedeľa 27. júla o 17.00 h).