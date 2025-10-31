Hapal sa po konci v Ostrave vracia do známeho prostredia. Nebude však trénovať

OLOMOUC. Bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal sa stal novým generálnym športovým manažérom českého prvoligového klubu SK Sigma Olomouc.
Vracia sa tak do prostredia, v ktorom pôsobil naposledy pred 25 rokmi v pozícii hráča a začínal v ňom svoju aktívnu kariéru v 80. rokoch minulého storočia.
Hapal skončil pred necelými troma týždňami na lavičke Baníka Ostrava, ktorý viedol z pozície hlavného kouča tri roky. Hapalov príchod do klubových štruktúr oznámila Sigma v piatok.
„Cítim sa tu ako doma a je skvelé byť späť po 25 rokoch. Sigma ma vychovala pre veľký futbal. Teraz sa vraciam v inej pozícii. Je to pre mňa nová výzva, ale veľmi sa na ňu teším. Už som mal úvodnú diskusiu s trénerom Janotkom a povedal som mu, že neprichádzam ako tréner, ktorý mu bude stáť za chrbtom.
Každý tréner je jedinečný a má svoju vlastnú víziu. Budem skôr jeho poradca, ale nechám ho robiť svoju prácu,“ vyjadril sa Hapal pre klubový web nového zamestnávateľa.