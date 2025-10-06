Komisia rozhodcov dala Slavii za pravdu. Vydra mal byť za faul na Schranza vylúčený

PRAHA. Futbalisti Sparty mali hrať v nedeľnom ligovom pražskom derby proti Slavii už od 34. minúty v oslabení.
Domáci stredopoliar Patrik Vydra mal podľa Komisie rozhodcov FAČR dostať priamu červenú kartu za faul na Ivana Schranza zo Slavie.
Ten má po zákroku problémy s členkom a neistý je jeho štart v drese Slovenska v nadchádzajúcich dueloch kvalifikácie MS.
"V 34. minúte zápasu rozhodca chybne neudelil červenú kartu hráčovi domáceho družstva č. 26 (Vydra).
Domáci hráč síce loptou zahral, ale do súboja šiel neprimeranou silou a zo záberov je zrejmé, že ohrozil zdravie súpera. VAR chybne neintervenoval," citoval portál denik.cz z pondelkového komuniké českej komisie rozhodcov.
VIDEO: Faul Patrika Vydru na Ivana Schranza
Slavia v inkriminovanom momente viedla, domáci vyrovnali na konci prvého polčasu a derby sa napokon skončilo nerozhodne 1:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Sparta Praha - Slavia Praha