Komisia rozhodcov dala Slavii za pravdu. Vydra mal byť za faul na Schranza vylúčený

Momentka zo zápasu AC Sparta Praha - SK Slavia Praha. (Autor: X/AC Sparta Praha)
TASR|6. okt 2025 o 16:25
Schranz má po zákroku problémy s členkom a neistý je jeho štart v drese Slovenska.

PRAHA. Futbalisti Sparty mali hrať v nedeľnom ligovom pražskom derby proti Slavii už od 34. minúty v oslabení.

Domáci stredopoliar Patrik Vydra mal podľa Komisie rozhodcov FAČR dostať priamu červenú kartu za faul na Ivana Schranza zo Slavie.

Ten má po zákroku problémy s členkom a neistý je jeho štart v drese Slovenska v nadchádzajúcich dueloch kvalifikácie MS.

"V 34. minúte zápasu rozhodca chybne neudelil červenú kartu hráčovi domáceho družstva č. 26 (Vydra).

Domáci hráč síce loptou zahral, ​​ale do súboja šiel neprimeranou silou a zo záberov je zrejmé, že ohrozil zdravie súpera. VAR chybne neintervenoval," citoval portál denik.cz z pondelkového komuniké českej komisie rozhodcov.

VIDEO: Faul Patrika Vydru na Ivana Schranza

Slavia v inkriminovanom momente viedla, domáci vyrovnali na konci prvého polčasu a derby sa napokon skončilo nerozhodne 1:1.

VIDEO: Zostrih zápasu Sparta Praha - Slavia Praha

