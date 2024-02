Žilinu opúšťa ďalší kľúčový hráč. Mieri na Balkán

Slovenský mládežnícky reprezentant sa má presunúť do Levski Sofia. Aktuálne by mal byť v Bulharsku, kde sa čoskoro podrobí lekárskym vyšetreniam.

„Levski je ochotné podpísať zmluvu so slovenským stredopoliarom na dva a pol roka,“ uvádza sportal.bg

Myslovič odohral v tejto sezóne za Žilinu deväť zápasov. V minulej sezóne podával v Žiline stabilné výkony, za čo si vyslúžil hosťovanie v škótskom Aberdeene.

V Škótsku sa však výraznejšie nepresadil, odohral len štyri stretnutia, v ktorých neskóroval.

„Keď sa na to pozerám s odstupom času, musím uznať, že som si to predstavoval trochu inak. Dúfal som, že to dopadne lepšie.

Každopádne, myslím si, že mi ten polrok dal veľa do života aj do kariéry. Jediné, čo mi chýbalo, bola minutáž,“ uviedol v júli minulého roka po návrate na Slovensko Myslovič.

Levski Sofia ja v aktuálnej tabuľke najvyššej bulharskej súťaže na šiestom mieste. Na lídra Cherno More stráca desať bodov.