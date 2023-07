Prišiel z Britských ostrovov, opäť zarezáva v Žiline. Myslovič: Nič neľutujem

Zo slovenskej ligy sa na Britské ostrovy nechodí často. Na priamej linke takmer vôbec nie. Preto, keď PATRIKOVI MYSLOVIČOVI pristála na stole ponuka z Aberdeenu, tretieho najlepšieho škótskeho klubu, nemohol povedať nič iné ako: Beriem!

Polročné hosťovanie však spravilo z najvyťažovanejšieho hráča Žiliny iba náhradníka, večne čakajúceho šancu na lavičke. V lige odohral 48 minút a v pohári jeden polčas. Aktuálne zarezáva 22-ročný stredopoliar pod Dubňom. Žilinčania začínajú sezónu vo štvrtok, v rámci prvého kola kvalifikácie Európskej konferenčnej ligy vyzvú estónsky tím Levadia Tallinn.

A štatisticky štvrtý najlepší stredopoliar jesennej časti ligy, vtedy opora tímu trénera Jaroslava Hyneka a zástupca kapitána, je pripravený pomôcť mužstvu k úspechu.

Čo sa v rozhovore dočítate: Prečo sa nepresadil v Aberdeene?

Zvládal vnútorne nízku minutáž?

Stretol napokon Sira Alexa Fergusona?

Na ktorý zážitok zo Škótska bude spomínať?

Ako sa zmenila je pozícia v Žiline? Bude hrávať?

Aké má osobné ciele a kam chcú dokráčať v Európe?

Škótsky Aberdeen vás sledoval sedem mesiacov, boli ste ich prvou voľbou a vy ste to brali ako veľkú príležitosť. Ako spätne hodnotíte svoj angažmán? Keď sa na to pozerám s odstupom času, musím uznať, že som si to predstavoval trochu inak. Dúfal som, že to dopadne lepšie. Každopádne, myslím si, že mi ten polrok dal veľa do života aj do kariéry. Jediné, čo mi chýbalo, bola minutáž.

Rozmeňme to na drobné. V čom boli škótska liga, futbal či klub rozdielne v porovnaní so Slovenskom? Liga bola kvalitnejšia, protihráči silnejší a vyspelejší. Futbal zase agresívnejší a rýchlejší. To by som vypichol ako hlavné aspekty. Naučilo ma to rýchlejšie pracovať s loptou, robiť okamžité, no pritom správne rozhodnutia. Ale kluby by som neporovnával. Žilina aj Aberdeen fungujú na vysokej úrovni, nedokážem povedať, v čom lepšie a v čom horšie. Okúsil som iný futbal, a teda logicky iný tréningový štýl, niečo nové.