V lige chytal aj jeho otec. Po Chovanovi a Kirovi dostal šancu, dnes je lídrom

ZLATÉ MORAVCE. Bol to extrémne dôležitý zápas. Klasický šesťbodový. Ak by ho Zlaté Moravce nezvládli, zrejme by ich to už definitívne pripútalo na barážovú priečku.

Proti Skalici mu to ide

„Veľmi nám to pomohlo. Najmä psychicky. Ak by sme v Skalici neuspeli, tak asi ideme do baráže. Bodovo by to už pre nás bolo dosť vzdialené. Nálada je určite lepšia, ale nič to nebude znamenať, ak to nepotvrdíme v ďalších zápasoch,“ uvedomuje si brankár FC ViOn Zlaté Moravce Patrik Lukáč.

Práve on bol počas uplynulého víkendu dôležitou postavou svojho tímu. Viacerými výbornými zákrokmi mu dal šancu na úspech, ktorý napokon aj prišiel.

To, či šlo o jeho najlepší výkon v sezóne, si odhadnúť netrúfol.