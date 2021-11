Slovenský brankár získal medzinárodné ocenenie za charitatívny prínos

Zapojil sa aj do projektu "Enjoy Life", ktorého cieľom je prispieť k renovácií škôl v Indonézii. Informovala o tom tlačová správa Únie futbalových profesionálov (ÚFP).

"Mám v živote veľké šťastie, pretože sa mi splnil sen stať sa profesionálnym futbalistom a nastal čas, aby som to vrátil späť," zneli prvé slová Patrika Le Gianga.

"Ak deti vzhliadajú k futbalistom ako ku svojim vzorom, nemali by ich vnímať ako ľudí s rýchlymi autami a balíkom peňazí. Mali by ich považovať za niekoho, kto využíva svoj vplyv na ovplyvnenie komunity.

Uvedomil som si, že ak chcem inšpirovať ostatných, musím byť nielen lepším futbalistom, ale aj lepším človekom mimo ihriska. Preto som založil nadáciu Step by step. Jej filozofia nám pripomína, že bez ohľadu na to, aký malý je náš príspevok, stále nás posúva správnym smerom. A ak aj spadneme, je to len malý krôčik, ktorý nás privedie späť na cestu, ktorej cieľom je urobiť zo sveta lepšie miesto pre život," uviedol Le Giang pre FIFPro.

"Prvoradým cieľom je poskytnúť finančnú podporu tým, ktorí to najviac potrebujú. Okrem toho však chceme inšpirovať mladých, aby boli lepšími ľuďmi a pomáhali tým, ktorí to potrebujú. Musíme sa spoločne starať o planétu, ktorú spolu zdieľame," dodal.