Hrošovský naskočil do úvodného zápasu za Plzeň. Na ruke mal hneď kapitánsku pásku

ČTK|9. jan 2026 o 13:54
Plzeň si v príprave poradila s Luganom.

Futbalisti Plzne v úvodnom stretnutí zimnej prípravy prestrieľali na sústredenie v Španielsku Lugano 4:2.

Trafila sa jedna z nových posíl Viktorie obranca Adam Kadlec, po góle si pripísali aj navrátilci Daniel Vašulín s Alexandrom Sojkom.

Skóre uzavrel Christophe Kabongo. Zápas sa hral netradične na tri polčasy po 45 minútach.

Tréner Viktorie Martin Hyský prestriedal hráčov presne v polovici dlhého stretnutia, iba trojica brankárov si rozdelila rovnomerne po jednom polčase.

Hneď do úvodnej jedenástky naskočila aj najčerstvejšia posila, navrátilec z Genku Patrik Hrošovský, ktorý navliekol kapitánsku pásku.

Mimo hry zostali opory Matej Vydra, Lukáš Červ a Amar Memič a Tomáš Ladra, Svetozar Markovič a Ján Paluska.

V 23. min otvoril skóre hlavičkou po rohu navrátilec z hosťovania v Olomouci Vašulín, jeden z dvoch najlepších strelcov ligovej sezóny zároveň v úvodnom dejstve zahodil vyloženú šancu z niekoľkých metrov do odkrytej bránky.

Tretí tím švajčiarskej ligy krátko po zmene strán po chybe v defenzíve Viktorie srovnal, v 74. min sa opäť po rohovom kope presadila hlavou zimná posila z Bohemians 1905 Kadlec.

Chvíľu pred koncom druhého polčasu prekvapil gólmana Tvrdoňa Cassano a hráči Plzne rozhodli až v záverečnej tretine zápasu.

Strelou k tyči sa najprv presadil Sojka, ktorého si Viktoria odkúpila späť z Hradca Králové, a na 4:2 zvýšil Kabongo.

    dnes 13:54
