Našiel cestu domov. Polievka sa po dvoch rokoch vracia do rodného klubu

Róbert Polievka.
Róbert Polievka. (Autor: TASR)
TASR|9. jún 2026 o 18:10
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Nováčik Niké ligy privítal odchovanca v deň jeho narodenín.

Slovenský futbalový útočník Róbert Polievka si po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť opäť zahrá za Duklu Banská Bystrica.

Staronový účastník najvyššej slovenskej súťaže informoval o jeho návrate na klubovom webe v deň jeho 30. narodenín.

„Som späť doma a mám z toho obrovskú radosť. Bolo to niečo, po čom sme v podstate posledné dni aj týždne s rodinou túžili, takže sa z toho strašne teším a už sa neviem dočkať, kedy sa sem, na toto ihrisko, naspäť vrátim,“ vyjadril sa pre klubový web odchovanec a bývalý kapitán Dukly.

Zároveň priznal, že si uvedomuje aj svoju novú pozíciu v kádri: „Dnešným dňom prekračujem hranicu tridsiatky, takže sa už budem radiť medzi tých skúsenejších hráčov. S novou vekovou hranicou prichádzajú nové výzvy a som veľmi rád, že ich budem môcť so spoluhráčmi v Bystrici napĺňať.“

Polievka bol pred odchodom do najvyššej maďarskej súťaže v ročníku 2023/2024 s 13 gólmi spoločne s Tigranom Barseghjanom zo Slovana Bratislava najlepším strelcom Niké ligy. Klub opustil v lete 2024.

V susednej krajine odohral 46 ligových stretnutí, strelil v nich sedem gólov a pripísal si päť asistencií. V MTK mal zmluvu platnú do konca júna 2027.

Pre Polievku pôjde už o druhý návrat do klubu, za ktorý odohral svoj prvý ligový zápas. V roku 2018 pomohol Dukle k postupu do najvyššej súťaže.

Skúsený zakončovateľ vytvorí útočnú dvojicu s ďalším navrátilcom Michalom Ďurišom, ktorý sa vrátil do klubu po 16 rokoch.

Slovensko

    Róbert Polievka.
    Róbert Polievka.
    Našiel cestu domov. Polievka sa po dvoch rokoch vracia do rodného klubu
    dnes 18:10
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