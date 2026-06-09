Našiel cestu domov. Polievka sa po dvoch rokoch vracia do rodného klubu

Slovenský futbalový útočník Róbert Polievka si po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť opäť zahrá za Duklu Banská Bystrica.
Staronový účastník najvyššej slovenskej súťaže informoval o jeho návrate na klubovom webe v deň jeho 30. narodenín.
„Som späť doma a mám z toho obrovskú radosť. Bolo to niečo, po čom sme v podstate posledné dni aj týždne s rodinou túžili, takže sa z toho strašne teším a už sa neviem dočkať, kedy sa sem, na toto ihrisko, naspäť vrátim,“ vyjadril sa pre klubový web odchovanec a bývalý kapitán Dukly.
Zároveň priznal, že si uvedomuje aj svoju novú pozíciu v kádri: „Dnešným dňom prekračujem hranicu tridsiatky, takže sa už budem radiť medzi tých skúsenejších hráčov. S novou vekovou hranicou prichádzajú nové výzvy a som veľmi rád, že ich budem môcť so spoluhráčmi v Bystrici napĺňať.“
Polievka bol pred odchodom do najvyššej maďarskej súťaže v ročníku 2023/2024 s 13 gólmi spoločne s Tigranom Barseghjanom zo Slovana Bratislava najlepším strelcom Niké ligy. Klub opustil v lete 2024.
V susednej krajine odohral 46 ligových stretnutí, strelil v nich sedem gólov a pripísal si päť asistencií. V MTK mal zmluvu platnú do konca júna 2027.
Pre Polievku pôjde už o druhý návrat do klubu, za ktorý odohral svoj prvý ligový zápas. V roku 2018 pomohol Dukle k postupu do najvyššej súťaže.
Skúsený zakončovateľ vytvorí útočnú dvojicu s ďalším navrátilcom Michalom Ďurišom, ktorý sa vrátil do klubu po 16 rokoch.