Nepríjemné starosti pre Leverkusen aj českú reprezentáciu. Obávaný kanonier sa zranil

TASR|28. sep 2025 o 15:28
Zranenie utrpel v bundesligovom dueli proti FC St. Pauli.

LEVERKUSEN. Futbalistom Bayeru Leverkusen a reprezentácii Česka bude v najbližšom období chýbať Patrick Schick.

Dvadsaťdeväťročný útočník si v sobotňajšom stretnutí nemeckej Bundesligy proti FC St. Pauli poranil zadný stehenný sval na ľavej nohe.

Podľa oficiálneho klubového webu bude Schick chýbať svojmu tímu približne tri týždne.

Z tohto dôvodu nebude k dispozícii ani národnému mužstvu v októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Chorvátsku a Faerským Ostrovom.

Reprezentačný útočník patrí k oporám „farmaceutov“, v siedmich súťažných dueloch zaznamenal štyri góly. Informovala o tom agentúra DPA.

    dnes 15:28
