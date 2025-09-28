Nepríjemné starosti pre Leverkusen aj českú reprezentáciu. Obávaný kanonier sa zranil

LEVERKUSEN. Futbalistom Bayeru Leverkusen a reprezentácii Česka bude v najbližšom období chýbať Patrick Schick.
Dvadsaťdeväťročný útočník si v sobotňajšom stretnutí nemeckej Bundesligy proti FC St. Pauli poranil zadný stehenný sval na ľavej nohe.
Podľa oficiálneho klubového webu bude Schick chýbať svojmu tímu približne tri týždne.
Z tohto dôvodu nebude k dispozícii ani národnému mužstvu v októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Chorvátsku a Faerským Ostrovom.
Reprezentačný útočník patrí k oporám „farmaceutov“, v siedmich súťažných dueloch zaznamenal štyri góly. Informovala o tom agentúra DPA.