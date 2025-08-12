Superpohár bude mať nového víťaza. Paríž je favorit, no Tottenham môže prekvapiť

UDINE. V stredu večer pribudne na zoznam víťazov Superpohára UEFA nové meno. Futbalisti Paríža St. Germain a Tottenhamu Hotspur nastúpia na tradičný predsezónny duel medzi víťazom Ligy majstrov a Európskej ligy s cieľom získať túto trofej prvýkrát v klubovej histórii.
Zápas má úvodný výkop o 21.00 SELČ na 25-tisícovom Stadio Friuli v talianskom Udine.
Parížania majú za sebou výnimočnú sezónu okorenenú historickým triumfom v Lige majstrov a môžu sa stať prvým tímom z Francúzska, ktorý získa Superpohár UEFA.
Tottenham by sa v prípade úspechu stal siedmym klubom z Anglicka, ktorému by sa to podarilo.
Klub z francúzskej metropoly už raz o Superpohár bojoval, ako víťaz dnes už neexistujúceho Pohára víťazov pohárov (1996) však podľahol Juventusu Turín doma 1:6 a v odvete v Taliansku 1:3.
Pre PSG to bude prvý zápas v novej sezóne, posledný súťažný duel odohral pred mesiacom vo finále MS klubov v USA, v ktorom podľahol FC Chelsea 0:3.
Paríž Saint-Germain - Tottenham Hotspur
Superpohár UEFA
Streda 13. augusta o 21:00 h, Udine - Stadio Friuli
rozhodcovia: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Port.)/
V nominácii na zápas nefiguruje taliansky brankár Gianluigi Donnarumma. Podľa francúzskych médií tak dal klub najavo, že už viac nepočíta s jeho službami. Dvadsaťšesťročný Donnarumma sa s vedením PSG nedohodol na novej zmluve, pričom súčasná mu platí do júna 2026.
Vedenie klubu si medzičasom zmluvne poistilo jeho náhradníka Lucasa Chevaliera. Kartový dištanc vystavil stopku Joaovi Nevesovi, napriek týmto absenciám je PSG papierový favorit súboja.
"Čo sa týka trofejí, chceme byť pripravení získať ich všetky. Cieľom pre nadchádzajúcu sezónu je zlepšiť sa. Z futbalového hľadiska si myslím, že sa ako tím zlepšíme, a to ako v útoku, tak aj v obrane.
Verím, že stále dokážeme identifikovať fázy hry, v ktorých sa môžeme zlepšiť. Všetci veríme, že tento rok môžeme zopakovať úspechy z minulej sezóny a to nám dáva špeciálnu motiváciu,“ povedal kouč PSG Luis Enrique pre uefa.com.
Spurs odohrali v lete šesť prípravných stretnutí s bilanciou 2 víťazstvá, 3 remízy a 1 prehra. Tú im uštedril v generálke na súboj s PSG mníchovský Bayern, ktorý triumfoval nad zverencami dánskeho kouča Thomasa Franka 4:0.
„Dúfame, že využijeme niektoré zo skúseností, ktoré máme z posledného finále proti Manchestru United. Paríž je najlepší tím v Európe. Získal treble a vyzerá to, že má ohromnú silu na každom poste.
My si však veríme. Náš cieľ je vyhrať Superpohár. Nevnímame to ako test, vnímame to ako súboj dvoch dobrých tímov proti sebe, v ktorom chceme byť úspešní,“ uviedol Frank v rozhovore pre uefa.com.
Tottenham v lete opustil juhokórejský útočník Son Heung-min, ktorý skompletizoval prestup do FC Los Angeles. Do zámorskej MLS odišiel po desaťročí strávenom v londýnskom klube. Tomu nebudú v stredu k dispozícii pre zranenia ani Radu Dragusin, Bryan Gil, Dean Kulusevski, James Maddison a Manor Solomon.
Zápas PSG - Tottenham povedú rozhodcovia z Portugalska na čele s hlavným Joaom Pinheirom. Oba tímy sa v minulosti stretli iba raz, v júli 2017 triumfovali Spurs v prípravnom stretnutí 4:2.
Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000
2000 Galatasaray Istanbul
2001 FC Liverpool
2002 Real Madrid
2003 AC Miláno
2004 FC Valencia
2005 FC Liverpool
2006 FC Sevilla
2007 AC Miláno
2008 Zenit Petrohrad
2009 FC Barcelona
2010 Atletico Madrid
2011 FC Barcelona
2012 Atletico Madrid
2013 Bayern Mníchov
2014 Real Madrid
2015 FC Barcelona
2016 Real Madrid
2017 Real Madrid
2018 Atletico Madrid
2019 FC Liverpool
2020 Bayern Mníchov
2021 FC Chelsea
2022 Real Madrid
2023 Manchester City
2024 Real Madrid