ONLINE: Paríž St. Germain - Real Madrid dnes, MS klubov 2025 LIVE (semifinále)

Španělé za sebou oproti soupeři nemají povedenou sezonu, co se zisku trofejí týče. Real totiž na svůj pohár v této dlouhé a vyčerpávající sezoně stále čeká. Mistrovství světa klubů je poslední možnost. Ve španělských soutěžích je o pohár připravil vždy rival, a to FC Barcelona. Ta totiž ovládla LaLigu, Madrid na ní ztratil čtyři body. Ve španělském poháru to bylo s třešničkou na dortu. Samotné finále totiž nabídlo El Clásico. Utkání v Seville nechybělo snad nic. Real prohrával do 70. minuty 1:0, ovšem vsítil dvě rychlé branky a vedl 1:2. Vše zvrátil Torres, který v 84. minutě srovnal a poslal tento duel do prodloužení. V něm vzala Barcelona vítězství na svou stranu, ve 116. minut rozhodl Koundé. Zvládne Real Madrid získat svou první trofej už pod vedení nového trenéra Xabiho Alonsa?