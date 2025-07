Paríž sfúkol Real už za polčas. Veľká bitka o finále sa skončila výpraskom

MS klubov FIFA 2025 - semifinále

V 6. minúte urobil školácku chybu Asencio, ktorému odskočila lopta od nohy, do šance sa dostal Dembele. Toho fauloval Courtois, no situáciu dohral Fabian Ruiz. Španielsky stredopoliar poslal loptu do odkrytej brány, ak by tak neurobil, PSG by kopal penaltu, keďže rozhodca Marciniak signalizoval výhodu.

Prešlo iba pár sekúnd a individuálnu chybu Rüdigera potrestal Dembele a Parížania viedli už 2:0. Mužstvo z Parku princov sa pohralo so súperom aj v 24. minúte, keď zverenci Enriqueho rozobrali súperovu obranu a po rýchlej kontre sa druhýkrát v stretnutí presadil Fabian Ruiz.

II. polčas:

Paríž sa aj po zmene strán na ihrisku bavil. Realu znepríjemňoval život aktívnym pressingom po strate lopty a úspešne vypájal Mbappeho, Bellinghama či Viniciusa.

VIDEO: Zostrih zápasu PSG - Real Madrid