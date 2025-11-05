Sklamaný Enrique čakal od PSG viac. Bayernu sme darovali góly, hovoril po šlágri

PARÍŽ. Tréner futbalistov Paríž St. Germain Luis Enrique po prehre 1:2 v šlágri 4. kola Ligy majstrov s Bayernom Mníchov ľutoval lacných gólov, ktoré jeho tím súperovi doslova daroval.
Zároveň však uznal, že bavorský veľkoklub bol v utorňajšom stretnutí lepší.
Jeho náprotivok Vincent Kompany nechcel preceňovať skvelý vstup do sezóny, v úvode ktorej vyhral Bayern všetkých 16 súťažných zápasov.
Obhajcovia trofeje sa na svojom ihrisku dostali do problémov vinou dvoch veľkých chýb v rozohrávke, ktoré vo štvrtej a 32. minúte potrestal skórujúci Luis Díaz.
Ten istý hráč dostal po faule na Achrafa Hakimího v závere prvej polovice červenú kartu, PSG však už len znížil zásluhou Joaa Nevesa.
"Prvý polčas bol Bayern lepší, o tom niet pochýb. Darovali sme im dva góly, ale mohli dať pokojne štyri, "povedal Enrique na tlačovej konferencii.
"Keď robíte takéto chyby, tak je normálne, že prehráte zápas. Som sklamaný, čakal som od tímu viac, "pridal španielsky kouč.
Popri prvej strate v súťaži je pre PSG komplikáciou aj zranenie ďalších dvoch dôležitých hráčov, ktorí rozšírili už tak početnú maródku. Držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembélé musel zo ihriska v 25. min, Hakimi nedohral po Díazovom "červenom" faule.
"Zatiaľ neviem, ako to s nimi vyzerá, musíme počkať na vyšetrenie. Nepamätám si v tejto sezóne zápas, v ktorom by som mal k dispozícii kompletné mužstvo.
Ale nehľadám výhovorky, musíme byť skrátka lepší, to je moja práca a zodpovednosť. Verím, že sa zase vrátime do formy z minulej sezóny, rozhodne nepanikárim," uviedol Enrique.
Bayern zvládol aj doteraz najťažšiu skúšku v sezóne. V Lige majstrov je spolu s ním po štyroch zápasoch stopercentný ešte Arsenal, dnes sa k nim môže pridať Inter Miláno v prípade víťazstva nad Kajratom Almaty.
"Aj keď proti PSG vediete, nemôžete ani na chvíľu poľaviť. To sme dokázali v oboch polčasoch, v oslabení aj v plnom počte, "uviedol Kompany.
"Je za tým veľa práce, ktorá sa nám teraz vypláca, ale nemôžeme nič podceniť. Od zajtra začíname zase od nuly, čaká nás ďalší zápas, "okomentoval dlhú víťaznú sériu.