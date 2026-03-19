Galatasaray utrpel v Liverpoole veľkú stratu. Hviezdny útočník si zlomil ruku

Victor Osimhen
Victor Osimhen
ČTK|19. mar 2026 o 10:03
Ďalší hráč musí v Anglicku podstúpiť operáciu.

Útočník Galatasaraye Istanbul Victor Osimhen utrpel v stredajšej odvete osemfinále Ligy majstrov v Liverpoole zlomeninu pravého predlaktia.

Nigérijský futbalista odohral len prvý polčas zápasu, v ktorom hostia utrpeli debakel 0:4 a súťaž sa pre nich skončila.

"Pozápasové vyšetrenie v nemocnici odhalilo, že hráč má zlomeninu pravého predlaktia. Dostal sadru," uviedol Galatasaray vo vyhlásení. O tom, či bude musieť Osimhen na operáciu, rozhodnú ďalšie vyšetrenia v najbližších dňoch.

Osimhen dal v tomto ročníku Ligy majstrov sedem gólov a je siedmy v poradí strelcov. S 12 gólmi patrí medzi najlepších kanonierov tiež v tureckej lige, ktorú Galatasaray vedie o štyri body pred Fenerbahce a má zápas k dobru.

VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Galatasaray

Zranenie ruky utrpel v stredajšom stretnutí tiež záložník Galatasaraye Noa Lang, ktorý nastúpil do druhého polčasu, ale desať minút pred koncom sa musel nechať vystriedať.

Holandský reprezentant si rozrezal palec o reklamný panel za bránkou Liverpoolu, keď sa oň oprel po súboji o loptu. "Utrpel vážne rezné poranenie pravého palca a podstúpi operáciu v Liverpoole," oznámil Galatasaray.

    Filip Pavič v zápase proti Atalante Bergamo.
    Filip Pavič v zápase proti Atalante Bergamo.
