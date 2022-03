Inter potrebuje podať dokonalý výkon, postup bude malý zázrak

Úradujúci taliansky šampión, v kádri so slovenským reprezentačným stopérom Milanom Škriniarom, potrebuje proti vo forme hrajúcim "The Reds" podať takmer dokonalý výkon, ak chce pokračovať v milionárskej súťaži.

Už pred vystúpením v Miláne (16. februára) sa dostal do oslnivej formy, vyhral šesť zápasov v sérii a inkasoval v nich len dva góly. Zverenci Jürgena Kloppa vo vynikajúcich číslach pokračujú, šnúru bez prehry natiahli už na 15 zápasov.

Liverpool sa do osemfinále kvalifikoval bez straty bodu ako suverénny víťaz B-skupiny a v tomto trende pokračoval aj v prvom súboji nadstavbovej časti. Na San Sire zvíťazil vďaka gólom v záverečnej štvrťhodine 2:0.

"Bolo potrebné okysličiť mužstvo novou krvou. Diaz priniesol do našej ofenzívy kvalitu a čerstvosť. Jeho výkon proti West Hamu bol ohromný. Som rád, že takto rýchlo zapadol do tímu," uviedol Klopp o novej posile z FC Porto.

"Sme v dobrej pozícii, ale musíme ju potvrdiť. V Miláne sme hrali veľmi dobre v obrane, súperovi sme nedovolili ani raz ohroziť našu bránu. Verím, že doma to s podporou našich fanúšikov zvládneme a postúpime."

V prvom meraní síl v Salzburgu sa zrodila remíza 1:1, hostí zachránil od prehry Kingsley Coman. Bayern mal herne navrch, ale v jeho ofenzíve to škrípalo.

Salzburg sa na odvetu naladil triumfom 4:0 nad Altachom, po ktorom vedie rakúsku ligu s obrovským 18-bodový náskokom. Úspech na domácej scéne má prakticky vo vrecku, teraz sa pokúsi o vyradenie Bayernu.

"Prvý zápas ukázal, že môžeme konkurovať aj najsilnejším tímom v Európe. Veľká škoda inkasovaného gólu, ale treba uznať, že Bayern si nezaslúžil prehrať.

Uvidíme, k čomu nás pustí na svojom trávniku, no my rozhodneme nejdeme do Mníchova predať našu kožu lacno," vyhlásil kouč Salzburgu Matthias Jaissle.