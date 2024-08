ONLINE: Žreb play-off Konferenčnej ligy dnes LIVE (Spartak Trnava, Ružomberok)

Hlavná (ligová) vetva:



SKUPINA 1



Nasadení:

1. F.C. Copenhagen (DEN) / FC Baník Ostrava (CZE)

2. 1. FC Heidenheim 1846 (GER)

3. RC Lens (FRA)

4. Omonoia FC (CYP) / Fehérvár FC (HUN)

5. Trabzonspor A.Ş (TUR) / SK Rapid Wien (AUT)



Nenasadení:

6. NK Osijek (CRO) / PFC Zire (AZE)

7. Kilmarnock FC (SCO) / Tromsø IL (NOR)

8. FC St. Gallen 1879 (SUI) / WKS Śląsk Wrocław (POL)

9. Panathinaikos FC (GRE) / AFC Ajax (NED)

10. BK Häcken (SWE) / Paide Linnameeskond (EST)



SKUPINA 2



Nasadení:

1. ACF Fiorentina (ITA)

2. NK Olimpija Ljubljana (SVN) / FC Sheriff Tiraspol (MDA)

3. Brøndby IF (DEN) / Legia Warszawa (POL)

4. FC Zürich (SUI) / Vitória SC (POR)

5. CS Corvinul 1921 Hunedoara (ROU) / FC Astana (KAZ)



Nenasadení:

6. PFC Botev Plovdiv (BUL) / HŠK Zrinjski Mostar (BIH)

7. FC Ararat-Armenia (ARM) / Puskás Akadémia FC (HUN)

8. St Mirren FC (SCO) / SK Brann (NOR)

9. FK Auda (LVA) / FC Drita (KOS)

10. HNK Rijeka (CRO) / IF Elfsborg (SWE)



SKUPINA 3



Nasadení:

1. Chelsea FC (ENG)

2. FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO) / İstanbul Başakşehir (TUR)

3. FK Mladá Boleslav (CZE) / Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

4. Ilves Tampere (FIN) / Djurgården (SWE)

5. Molde FK (NOR) / Cercle Brugge KSV (BEL)



Nenasadení:

6. NK Maribor (SVN) / FK Vojvodina (SRB)

7. SC Braga (POR) / Servette FC (SUI)

8. FC SPARTAK TRNAVA (SVK) / Wisła Kraków (POL)

9. Paksi FC (HUN) / FK Mornar (MNE)

10. St Patrick's Athletic (IRL) / FC Sabah (AZE)



SKUPINA 4



Nasadení:

1. Silkeborg IF (DEN) / KAA Gent (BEL)

2. Real Betis Balompié (ESP)

3. Maccabi Petah Tikva FC (ISR) / CFR 1907 Cluj (ROU)

4. FC Noah (ARM) / AEK Athens FC (GRE)



Nenasadení:

5. MFK RUŽOMBEROK (SVK) / HNK Hajduk Split (CRO)

6. FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI)

7. FC Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) / FC Viktoria Plzeň (CZE)

8. FC CSKA 1948 (BUL) / Pafos FC (CYP)