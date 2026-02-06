ONLINE: Mládežnícka Liga majstrov 2025/2026 dnes, žreb osemfinále LIVE (MŠK Žilina)

Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov dnes spoznajú svojho súpera v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov.
Mladí Žilinčania si v súboji šestnásťfinále poradili na domácej pôde s anglickým Liverpoolom, ktorý zdolali 2:1.
Vyraďovacie súboje sa hrajú iba na jeden zápas, duel sa odohrá 24. alebo 25. februára.
Žreb play-off mládežníckej Ligy majstrov sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Mládežnícka Liga majstrov LIVE (MŠK Žilina, osemfinále, futbal, piatok, dnes)
Zoznam 16 klubov v osemfinále UEFA Youth League.
1. Atlético Madrid
2. AZ Alkmaar
3. Benfica Lisabon
4: Club Brugge
5. Eintracht Frankfurt
6. HJK Helsinki
7. Chelsea FC
8. Inter Miláno
9. Legia Varšava
10. Maccabi Haifa
11. Paríž Saint-Germain
12. Real Betis
13. Real Madrid
14. Sporting Lisabon
15. Villarreal CF
16. MŠK Žilina
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.