ONLINE: Mládežnícka Liga majstrov 2025/2026 dnes, žreb osemfinále LIVE (MŠK Žilina)

Futbalisti MŠK Žilina sa tešia po triumfe nad Liverpoolom v šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov.
Futbalisti MŠK Žilina sa tešia po triumfe nad Liverpoolom v šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov. (Autor: TASR)
Sportnet|6. feb 2026 o 10:00
ShareTweet0

Sledujte spolu ste s nami ONLINE prenos zo žrebu mládežníckej Ligy majstrov.

Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov dnes spoznajú svojho súpera v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov.

Mladí Žilinčania si v súboji šestnásťfinále poradili na domácej pôde s anglickým Liverpoolom, ktorý zdolali 2:1.

Vyraďovacie súboje sa hrajú iba na jeden zápas, duel sa odohrá 24. alebo 25. februára.

Žreb play-off mládežníckej Ligy majstrov sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Mládežnícka Liga majstrov LIVE (MŠK Žilina, osemfinále, futbal, piatok, dnes)

Žrebovanie súťaží  2025/2026
06.02.2026 o 13:00
Žrebovanie osemfinále UEFA Youth League
Plánovaný
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00. Dnes Vás prevediem žrebovaním osemfinále UEFA Youth League vo švajčiarskom Nyone. Na radosť slovenských fanúšikov je v osudí aj slovenský klub MŠK Žilina. Šošóni vyradili v šestnásťfinále slávny Liverpool FC. Dokázali zvíťaziť tesne 2:1.

Zoznam 16 klubov v osemfinále UEFA Youth League.

1. Atlético Madrid
2. AZ Alkmaar
3. Benfica Lisabon
4: Club Brugge
5. Eintracht Frankfurt
6. HJK Helsinki
7. Chelsea FC
8. Inter Miláno
9. Legia Varšava
10. Maccabi Haifa
11. Paríž Saint-Germain
12. Real Betis
13. Real Madrid
14. Sporting Lisabon
15. Villarreal CF
16. MŠK Žilina

Formát mládežníckej Ligy majstrov

V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.

Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.

Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.

Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.

Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Futbalisti MŠK Žilina sa tešia po triumfe nad Liverpoolom v šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov.online
    Futbalisti MŠK Žilina sa tešia po triumfe nad Liverpoolom v šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov.online
    ONLINE: Mládežnícka Liga majstrov 2025/2026 dnes, žreb osemfinále LIVE (MŠK Žilina)
    dnes 10:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»ONLINE: Mládežnícka Liga majstrov 2025/2026 dnes, žreb osemfinále LIVE (MŠK Žilina)