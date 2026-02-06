Mladíci Žiliny spoznali svojho súpera. Na domácom ihrisku privítajú belgický tím

Na snímke hráč Žiliny Tobiáš Pališčák sa raduje z víťazstva po zápase šestnásťfinále.
Na snímke hráč Žiliny Tobiáš Pališčák sa raduje z víťazstva po zápase šestnásťfinále. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|6. feb 2026 o 13:15
Hrá sa len na jeden zápas.

Futbalisti MŠK Žilina sa v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov stretnú s belgickým tímom Club Bruggy.

Žilinu pri piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone vyžrebovali z koša ako prvú, čo znamená, že zápas odohrá na Štadióne pod Dubňom.

Všetky stretnutia vyraďovacej fázy sa hrajú len na jeden zápas, osemfinálové sú na programe 24./25. februára.

V prípade postupu narazia žilinskí mladíci na víťaza stretnutia medzi Atleticom Madrid a FC Maccabi Haifa. Ak zverenci trénera Michala Kijačika zvládnu zápas s Bruggami, štvrťfinále odohrajú na ihrisku súpera. 

Facebook príspevok

„Šošoni“ pridali ku skalpom Borussie Dortmund, Sparty Praha či Interu Miláno z minulých rokov v utorok aj víťazstvo nad anglickým Liverpoolom. Domáci zápas vyhrali pred viac ako 10-tisíc divákmi 2:1.

Predtým v 2. kole majstrovskej vetvy vyradili írsky FC Shelbourne a miesto v jarných bojoch si zaistili úspešným dvojzápasom proti Crvenej Zvezde Belehrad. Bruggy v predošlej fáze vyradili AS Monaco po výhre 3:2 a v ligovej fáze prehrali zo šiestich stretnutí len jedno.

Žreb osemfinále mládežníckej Ligy majstrov:

Inter Miláno - Real Betis

Eintracht Frankfurt - Sporting Lisabon

Benfica Lisabon - AZ Alkmaar

Real Madrid - FC Chelsea

MŠK Žilina - Club Bruggy

Paríž St. Germain - HJK Helsinki

Atletico Madrid - FC Maccabi Haifa

CF Villarreal - Legia Varšava

Žreb štvrťfinále mládežníckej Ligy majstrov:

Inter Miláno/Real Betis - Benfica Lisabon/AZ Alkmaar

Real Madrid/FC Chelsea - Eintracht Frankfurt/Sporting Lisabon

Atletico Madrid/FC Maccabi Haifa - MŠK Žilina/Club Bruggy

CF Villarreal/Legia Varšava - Paríž St. Germain/HJK Helsinki

Formát mládežníckej Ligy majstrov

V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.

Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.

Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.

Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.

Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.

