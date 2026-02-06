Mladíci Žiliny spoznali svojho súpera. Na domácom ihrisku privítajú belgický tím

Futbalisti MŠK Žilina sa v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov stretnú s belgickým tímom Club Bruggy.
Žilinu pri piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone vyžrebovali z koša ako prvú, čo znamená, že zápas odohrá na Štadióne pod Dubňom.
Všetky stretnutia vyraďovacej fázy sa hrajú len na jeden zápas, osemfinálové sú na programe 24./25. februára.
V prípade postupu narazia žilinskí mladíci na víťaza stretnutia medzi Atleticom Madrid a FC Maccabi Haifa. Ak zverenci trénera Michala Kijačika zvládnu zápas s Bruggami, štvrťfinále odohrajú na ihrisku súpera.
„Šošoni“ pridali ku skalpom Borussie Dortmund, Sparty Praha či Interu Miláno z minulých rokov v utorok aj víťazstvo nad anglickým Liverpoolom. Domáci zápas vyhrali pred viac ako 10-tisíc divákmi 2:1.
Predtým v 2. kole majstrovskej vetvy vyradili írsky FC Shelbourne a miesto v jarných bojoch si zaistili úspešným dvojzápasom proti Crvenej Zvezde Belehrad. Bruggy v predošlej fáze vyradili AS Monaco po výhre 3:2 a v ligovej fáze prehrali zo šiestich stretnutí len jedno.
Žreb osemfinále mládežníckej Ligy majstrov:
Inter Miláno - Real Betis
Eintracht Frankfurt - Sporting Lisabon
Benfica Lisabon - AZ Alkmaar
Real Madrid - FC Chelsea
MŠK Žilina - Club Bruggy
Paríž St. Germain - HJK Helsinki
Atletico Madrid - FC Maccabi Haifa
CF Villarreal - Legia Varšava
Žreb štvrťfinále mládežníckej Ligy majstrov:
Inter Miláno/Real Betis - Benfica Lisabon/AZ Alkmaar
Real Madrid/FC Chelsea - Eintracht Frankfurt/Sporting Lisabon
Atletico Madrid/FC Maccabi Haifa - MŠK Žilina/Club Bruggy
CF Villarreal/Legia Varšava - Paríž St. Germain/HJK Helsinki
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.