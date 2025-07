Lyon zachránil hroziaciu blamáž. Klub uspel s odvolaním a zotrvá v Ligue 1

Klub uspel s odvolaním sa voči preradeniu do druhej ligy, o ktorom pre jeho finančné problémy v júni rozhodol Národný výbor pre kontrolu riadenia (DNCG). Ten dohliada na hospodárenie klubov.

Podľa AFP to potvrdila Francúzska futbalová federácia (FFF). FFF uviedla, že klub bude musieť v nadchádzajúcej sezóne znížiť svoje mzdové náklady a rozpočet na prestupy.

Lyonu v odvolacom procese pomohla aj skutočnosť, že sa na jeho čelo postavila americká podnikateľka Michele Kangová, ktorá prevzala funkciu prezidentky klubu po rezignácii krajana Johna Textora.

„Lyon by sa chcel poďakovať odvolacej komisii za to, že uznala ambície nového vedenia klubu. Dnešné rozhodnutie predstavuje prvý krok k obnoveniu dôvery v Lyon,“ uviedli predstavitelia Olympique v stanovisku.

Ak by jeho preradenie do druhej ligy zostalo v platnosti, klub by podľa UEFA nemohol v EL štartovať.