Osemgólová prestrelka svojho víťaza nenašla. Štrasburg otočil duel v nadstavenom čase

Futbalisti Racing Štrasburg oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. apr 2026 o 20:08
ShareTweet0

Na víťaznej vlne zostávajú aj futbalisti Rennes.

Futbalisti Rennes triumfovali vo francúzskej Ligue 1 štvrtýkrát za sebou, keď v nedeľnom stretnutí 31. kola uspeli v súboji s Nantes 2:1.

Držia si tak šancu postúpiť do Ligy majstrov, v tabuľke im patrí 5. priečka, iba o bod za tretím Lyonom i štvrtým Lille.

Hráči Racingu Štrasburg zvíťazili v Loriente 3:2. O svojom triumfe rozhodli v nadstavení druhého polčasu, v ktorom skórovali dvakrát a otočili výsledok.

Ligue 1 - 31. kolo

AC Le Havre - FC Metz 4:4 (2:2)

Góly: 5. Samatta, 13. Kechta, 52. Zouaoui (z 11 m), 61. Doucoure - 45.+5. a 85. Hein (prvý z 11 m), 9. Kvilitaja, 54. Pandore, 85. Hein

FC Paríž - OSC Lille 0:1 (0:1)

Gól: 26. Fernandez-Pardo (z 11 m), ČK: 85. Lees-Melou (Paríž) po 2. ŽK

Stade Rennes - FC Nantes 2:1 (1:1)

Góly: 8. Lepaul (z 11 m), 90.+2. Rongier - 40. Ganago

FC Lorient - Racing Štrasburg 2:3 (1:0)

Góly: 26. Cadiou, 54. Pagis (z 11 m) - 63. Nanasi, 90.+2 Adjei (vlastný), 90.+9 Omobamidele

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Osemgólová prestrelka svojho víťaza nenašla. Štrasburg otočil duel v nadstavenom čase