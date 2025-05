Sparta sezónu nezachránila. Zložili sme sa, bolo to strašidelné, hovoril Friis

Štyridsaťtriročný kouč získal v roku 2012 pohár ako hráč, vtedy Olomouc zdolal taktiež Spartu 1:0.

„Tím bol rovnako ako teraz podceňovaný, nebol favorit, a napriek tomu to dotiahol do víťazného konca. Z ihriska a z lavičky to ale vidíte inak. Ako tréner môžem chlapcov nejako ovplyvniť, napríklad tým, že ich motivujem. To je na nezaplatenie.

Zdôrazňoval som im hlavne, že nič nie je nemožné, že sa môžu stať klubovými legendami. Že môžu vybojovať druhú pohárovú trofej, klub nič iné nemá,“ dodal Janotka pre portál sport.cz.