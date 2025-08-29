Vypadnutie so švajčiarskym klubom ho stálo prácu. Bývalý tréner United opúšťa Besiktas

Ole Gunnar Solskjaer sleduje zápas play-off Konferenčnej ligy Besiktas - Lausanne.
Ole Gunnar Solskjaer sleduje zápas play-off Konferenčnej ligy Besiktas - Lausanne. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. aug 2025 o 07:43
ShareTweet1

Solskjaer podpísal v januári 18-mesačnú zmluvu s opciou na ďalší rok.

ISTANBUL. Nór Ole Gunnar Solskjaer už nie je tréner Besiktasu Istanbul. Vedenie tureckého klubu ho odvolalo po siedmich mesiacoch po tom, ako Besiktas vypadol v play off o účasť v skupinovej fáze Konferenčnej ligy.

Solskjaer podpísal v januári 18-mesačnú zmluvu s opciou na ďalší rok.

Prepustenie 52-ročného kouča bolo zrejme reakciou na domácu prehru 0:1 so švajčiarskym klubom FC Lausanne-Sport, ktorá po remíze 1:1 v prvom zápase znamenala ich koniec v európskej súťaži.

Nór predtým trénoval Manchester United v rokoch 2018 až 2021, ako hráč United získal šesť titulov Premier League a strelil víťazný gól proti FC Bayern Mníchov vo finále Ligy majstrov v roku 1999. Ako tréner pracoval aj v Cardiffe City a Molde FK.

Konferenčná liga

    Ole Gunnar Solskjaer sleduje zápas play-off Konferenčnej ligy Besiktas - Lausanne.
    Ole Gunnar Solskjaer sleduje zápas play-off Konferenčnej ligy Besiktas - Lausanne.
    Vypadnutie so švajčiarskym klubom ho stálo prácu. Bývalý tréner United opúšťa Besiktas
    dnes 07:431
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Vypadnutie so švajčiarskym klubom ho stálo prácu. Bývalý tréner United opúšťa Besiktas