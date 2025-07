Voľba, ktorá sa stala osudnou. Za bežných okolností by si Jota do auta nesadol

MADRID. Futbalový svet prežíva obrovský smútok. Diogo Jota, útočník Liverpoolu a portugalskej reprezentácie, tragicky zahynul spolu so svojím bratom Andrém pri autonehode v Španielsku.

Nové informácie dokazujú, že za bežných okolností by sa na osudnú cestu ani nikdy nevybrali.

Bratia mierili do prístavného mesta Santander, odkiaľ sa plánovali trajektom presunúť do Anglicka. Diogo by za normálnych okolností volil lietadlo, no kvôli nedávnej operácii pľúc mu lekári let zakázali. Alternatívna cesta autom sa mu napokon stala osudnou.