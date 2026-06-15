VIDEO: Trnava odštartovala prípravu. Pozíciu útočníka určite musíme posilniť, hovorí tréner

FC Spartak Trnava vstupuje do letnej prípravy s viacerými zmenami v kádri i v realizačnom tíme. Najnovšou posilou je Melos Bajrami z albánskeho KF Vllaznia.
Ľavonohý stopér má 189 centimetrov, pochádza z Macedónska, v mládežníckom veku reprezentoval Kosovo. V minulosti hrával aj za FC Ballkani, KF Skenderbeu, FC Shkupi, Makedoniju či SC Gjilani.
Po stredopoliarovi Romanovi Begalovi a brankárovi Martinovi Janáčkovi ide o tretiu letnú posilu červeno-čiernych.
Pri prestupoch vždy monitorujeme viacero hráčov
„Ide o kvalitného obrancu, keď si pozriete jeho štatistiky z predošlej sezóny, môžete si urobiť jeho profil.
Pri prestupoch vždy monitorujeme viacero hráčov na daný post a následne sa rozhodneme,“ povedal tréner Spartaka Antonio Muňoz. Za Vllazniu nastupoval Bajrami pravidelne, zaknihoval po 29 zápasov v oboch predošlých sezónach.
VIDEO: Tréner Trnavy A. Muñoz pred začiatkom letnej prípravy
Janáček sa ešte na prvom zraze trénerom nehlásil, k tímu sa pripojí o pár dní neskôr, rovnako ako Philip Azango. Patrick Nwadike je naďalej zranený.
Na úvodnom zraze chýbali aj Filip Twardzik, Roko Jureškin a Jakub Paur. Všetkým končia v Trnave zmluvy a v Spartaku podľa všetkého nebudú pokračovať. Na odchode je aj brankár Patrik Vasiľ.
Pozeráme sa aj po španielskych hráčoch
Spartak hľadá posily na viaceré pozície. „Pozíciu útočníka určite musíme posilniť, nakoľko odišli Ďuriš, Metsoko a Taiwo,“ pokračoval španielsky kouč.
„Áno, pozeráme sa aj po španielskych hráčoch, nie je však jednoduché priviesť hráčov z mojej krajiny, nakoľko ide o cenovo nákladnejších futbalistov.“
Nateraz však pribudol do realizačného tímu jeho krajan Ibón Arrieta. „Boli sme priatelia ešte za hráčskych čias, neskôr mi robil asistenta v Györi.
Má za sebou veľmi solídnu hráčsku kariéru.“ Z jeho hráčskych pôsobísk pútajú pozornosť Braga či Swindon Town. V realizačnom tíme nahradil Patrika Durkáča.
K novicom v kabíne Spartaka patrí stredopoliar Roman Begala. Spartak ho získal ako voľného hráča po jeho odchode z Prešova.
Begala: Trnava je veľká výzva
„Kabína je super, chalani sú fajn, rýchlo si to sadlo, verím, že to takto pôjde aj naďalej,“ sprostredkoval prvé pocity.
V súvislosti s Begalom sa spomínal aj záujem klubov z Poľska a Česka. Rozhodla však ponuka z Trnavy.
VIDEO: Hráč Spartaka R. Begala pred začiatkom letnej prípravy
„V hre možno boli aj iné mužstvá, neváhal som ale, rozhodol som sa pre Spartak. V kariére potrebujete robiť kroky, Trnava je veľká výzva, ale som ochotný pre to bojovať. Hlavne nech sa darí mužstvu.“
Jedným z hráčov, ktorí so Spartakom predĺžili kontrakt, je Martin Mikovič. „Jasné, ako 35-ročného ma kontaktovalo sedem klubov...“ zažartoval Mikovič na otázku, či bolo v hre, že by nepokračoval v Spartaku.
Už neoklameme nič, hovorí Mikovič
V deň úvodného zrazu absolvovali spartakovci aj testy. „Váženie bude až zajtra, verím, že to dopadne dobre. Myslím si, že za tie roky si to s chlapcami vieme ustrážiť.
Dostali sme individuálne plány, aby sme absolvovali behy. Všetko musíme posielať trénerovi. Už neoklameme nič. Verím, že všetko bude v poriadku.“
VIDEO: Hráč Spartaka M. Mikovič pred začiatkom letnej prípravy
Spartak v letnej príprave vycestuje na sústredenie do Plzne, kde odohrá duel s Teplicami a domácou Viktoriou.
Neskôr si zmeria sily so Slováckom, v dvojzápase so Skalicou a generálku odohrá 14. júla o 17:30 na Štadióne Antona Malatinského s Besiktasom Istanbul.
„Pre nás je to výborná skúsenosť, príde veľký klub, čo je skvelé pre nás aj fanúšikov. Verím, že sa zaplní štadión a duel sa odohrá pred peknou kulisou,“ dodal Mikovič.