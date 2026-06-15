Ružomberok stiahol do tímu českého útočníka. Viem, čo dokáže, povedal šéf klubu

Účastník slovenskej najvyššej futbalovej súťaže MFK Ružomberok podpísal trojročný kontrakt s 26-ročným českým útočníkom Matějom Koubekom z FC Zlín. Klub to v pondelok oznámil na svojej oficiálnej stránke.
Koubek začínal s futbalom v klube Tempo Praha. Ako mládežník pôsobil aj v pražskej Slavii a neskôr viedli jeho kroky do Bohemiansu Praha 1905, kde prešiel dorasteneckými tímami až po A-tím.
V seniorskej kariére hral aj za Jihlavu, Ústí nad Labem, Hradec Králové a od februára 2025 za Zlín.
„Zapáčila sa mi vízia, ktorú mi načrtli tréner Ružomberka Jaroslav Köstl a športový riaditeľ klubu Tomáš Hübschman. Samozrejme, za týmto krokom je aj nejaká ambícia, chuť po úspechu.
Prvýkrát som sa o záujme Ružomberka dozvedel v Zlíne deň pred naším záverečným zápasom proti FC Slovácko,“ uviedol Matěj Koubek.
„Ide o nábehový typ útočníka, ktorý má tiež slušné fyzické parametre. Verím, že hráč nám pomôže v koncovke, aby sme dávali viac gólov.
Ja som ešte v Jablonci proti Koubkovi hral. Takže viem, čo dokáže spraviť na ihrisku. Je to hráč, ktorý už má niečo za sebou,“ povedal na adresu najnovšej posily športový riaditeľ Tomáš Hübschman.