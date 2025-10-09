Hráča Dortmundu zneužíval zamestnanec. Je to neprijateľné a odsúdeniahodné, tvrdí klub

DORTMUND. Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund zverejnil nové informácie o veku údajnej obete v súvislosti s obvineniami zo zneužívania voči bývalému zamestnancovi klubu.
Pôvodne klub uvádzal, že bývalý hráč mládežníckej kategórie bol v čase údajného incidentu plnoletý. Teraz klub získal informácie od obete, podľa ktorých mala mať v čase incidentu 17 rokov.
Informácie priniesla agentúra DPA. „Presný vek bol a je nakoniec irelevantný pre to, ako sa touto záležitosťou zaoberáme, pretože takéto správanie je pre nás v každom prípade neprijateľné a odsúdeniahodné,“ uviedol klub vo štvrtkovom vyhlásení. Zároveň zadal externé vyšetrovanie incidentov.
V nedeľu Borussia potvrdila správy, že bývalý zamestnanec klubu je podozrivý zo sexuálneho zneužívania hráča pred viac ako 20 rokmi.
Denník Bild am Sonntag informoval, že prípad pochádza z 90-tych rokov a že právnik obete sa obrátil na klub už v roku 2010. Klub potvrdil, že obvinenie bolo pôvodne podané v roku 2010.
Bývalý zamestnanec obvinenia poprel a bývalý hráč nepodal trestné oznámenie, takže podľa klubu dlhodobé obvinenia nakoniec nebolo možné overiť.
Klub zdôraznil, že bral obvinenia veľmi vážne a snažil sa veci objasniť. V roku 2023 bol informovaný o ďalších obvineniach voči rovnakému zamestnancovi prostredníctvom vtedajšieho ochranného systému týkajúceho sa sexuálneho násilia.