Chce aby hrali tí, ktorí si to zaslúžia. Tréner Dortmundu nechce experimentovať so zostavou

Tréner futbalistov Borussie Dortmund Niko Kovač nechce napriek pohodlnej pozícii na druhej priečke Bundesligy experimentovať so zostavou.
V nemeckej najvyššej súťaži je na programe ešte šesť zápasov a Borussia má pred najbližšími prenasledovateľmi 11-bodový náskok.
Vedúci Bayern Mníchov kráča za trinástym titulom z uplynulých štrnástich ročníkov a Borussia by najprv musela zmazať 9-bodové manko na lídra. O tretie miesto bojuje aktuálne najmä Lipsko a Stuttgart.
Chorvát zatiaľ nerozmýšľa o rotovaní zostavy. „Matematicky je stále všetko možné. Na druhom mieste máme pohodlný náskok, no chceme aj naďalej vyhrávať.
Chcem aby hrali tí hráči, ktorí si to zaslúžia. Ak budeme mať tri alebo štyri zápasy do konca súťaže už istú druhú priečku, porozmýšľam o tom. Stále mi však bude záležať na výkone tímu,“ citovala Kovača agentúra DPA.
Jeho zverenci sa najbližšie predstavia v sobotu doma proti šiestemu Bayeru Leverkusen, s ktorým naposledy vypadli v osemfinále tamojšieho pohára.