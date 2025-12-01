Futbalisti pomôžu rodinám v núdzi. Kľúčom k sume budú prihrávky

Všetky prihrávky zo zápasov 17. kola Niké ligy pôjdu v rámci finančnej pomoci organizácii Úsmev ako dar.
Rovnako ako vlani, aj tento rok využije najvyššia slovenská futbalová súťaž adventný čas na pomoc tým, ktorí to potrebujú.
Projekt Niké liga pomáha bude pokračovať druhým tematickým kolom v sezóne. Únia ligových klubov spoločne s titulárnym partnerom ligy, tentoraz pomôžu spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
Táto organizácia pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách a podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny. „Rovnako ako pred rokom, aj tentoraz budeme pred Vianocami v Niké lige pomáhať deťom.
Hoci láska a teplo domova by mali byť samozrejmosťou, nie všetky deti ich môžu zažívať. Som rád, že spoločne s klubmi, hráčmi a fanúšikmi podporíme deti a rodiny, ktoré to v živote nemajú ľahké.
Futbal ma prinášať radosť a ja verím, že v rámci projektu Niké liga pomáha bude opäť prítomná medzi všetkými účastníkmi,“ povedal Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.
V 17. kole bude pozornosť upretá na prihrávky. Za každú z nich totiž venuje generálny partner prostredníctvom svojho Fondu pre budúcnosť športu tri eurá na konto organizácie. „Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a ja som rád, že v spolupráci s Úniou ligových klubov budeme aj v tomto období pomáhať.
Chceme rozžiariť úsmev na tvárach deťom v detských domovoch a rodinám v ťažkých životných situáciách. Za každú prihrávku prispejeme z Fondu pre budúcnosť športu troma eurami OZ Úsmev ako dar.
Fandím všetkým futbalistom a verím, že tých prihrávok bude čo najviac,“ uviedol Roman Berger, generálny riaditeľ Niké.
Pripojiť sa k pomoci budú môcť aj fanúšikovia priamo na štadiónoch. Pred každým duelom 17. kola sa totiž v areáloch jednotlivých štadiónov bude nachádzať stánok s teplým čajom.
Fanúšikovia si budú môcť zakúpiť čaj za dobrovoľný príspevok, pričom vyzbierané peniaze pôjdu takisto na podporu činnosti organizácie.
Hráči opäť vybehnú so špeciálnymi páskami na rukách symbolizujúcimi projekt. Počas uplynulých dní navštívili regionálne centrá pre deti a rodiny, privítali detské návštevy na svojich štadiónoch a cez víkend práve deti pod patronátom Úsmevu ako dar vyprevadia futbalistov na trávnik.
„Sme nesmierne vďační za spoluprácu s Úniou ligových klubov a všetkými zúčastnenými klubmi v rámci 17. kola Niké ligy.
Projekt Niké liga pomáha nie je len o futbale, ale predovšetkým o navracaní tepla do životov detí a rodín, ktoré to najviac potrebujú. Každá prihrávka na ihrisku sa tak stáva symbolom solidarity a nádeje.
Vyjadrujeme našu hlbokú vďaku každému, kto sa zapojí do tejto iniciatívy a pomáha nám vytvoriť lepšie podmienky pre rodiny v núdzi,“ vyjadril sa Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ spoločnosti Úsmev ako dar.