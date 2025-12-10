Mladý futbalista hral v DAC aj Trnave, z útočníka sa zmenil na stopéra. Je to post pre mňa, hovorí

Malženice sú obec neďaleko Trnavy s približne 1500 obyvateľmi. Futbal sa tu hrá už od roku 1931.
V Malženiciach sa v súčasnosti hrá druhá MONACObet liga. Po skončení jesennej časti je miestne OFK Dynamo na 11. mieste zo 16 účastníkov ligovej tabuľky s bilanciou 17 zápasov: 6 výhier, 3 remízy, 8 prehier a skóre 26:29. Spolu to znamená 21 bodov.
Aj keď je mužstvo mimo pásma zostupu, bodové rozdiely smerom nahor aj nadol sú minimálne, takže hráči Malženíc si počas zimy na vavrínoch oddychovať nemôžu.
Nicolas Kurej (21) začínal a roky hrával ako útočník, no v Malženiciach sa presunul do stredu obrany.
S futbalom začínal na východe Slovenska, no túžba presadiť sa vo vyšších súťažiach ho priviedla na západ – cez Dunajskú Stredu a Spartak Trnava až do druholigového OFK Dynamo, kde dnes patrí medzi opory tímu.
„Jesennú časť hodnotím pozitívne z hľadiska toho, že sme nad zónou zostupu. Mali sme cieľ v počte získaných bodov, ale liga je veľmi vyrovnaná.
Myslím si, že tých bodov mohlo byť o niečo viac a pohybovali by sme sa v pokojnejšej časti tabuľky. Pozitívom je naša domáca sila – vieme potrápiť každého a získať body s každým.
Negatívom naopak je, že ťažko získavame body u súperov, a to musíme zlepšiť v ďalšej časti sezóny,“ hodnotí Kurej účinkovanie svojho tímu v druhej najvyššej súťaži.
Svoje výkony po polovici sezóny vníma taktiež pozitívne: „Moje výkony, až na jeden-dva zápasy, hodnotím dobre. Hrával som stabilne od začiatku, za čo vďačím trénerom a ďakujem im za prejavenú dôveru.
Musel som sa preorientovať z útočníka na stopéra, ale aspoň sa toľko nenabehám (smiech).
V strede obrany sa mi hrá veľmi dobre, je to post pre mňa. Už len doladiť pár vecí a bude to ideálne.“
V kabíne Dynama vládne dobrá nálada. Po jeseni je mužstvo nad pásmom zostupu a hráči sa tešia na krátky oddych: „Myslím si, že nálada v kabíne je pohodová. Tešíme sa na oddych, naberieme sily a od 5. januára ideme ďalej makať.“
Zimnú prípravu futbalisti spravidla veľmi nemilujú, no všetci vedia, že práve v nej sa tvorí sila tímu na jarnú časť.
Kurej nie je výnimkou: „V príprave nás čakajú zaujímavé zápasy. Prvý máme odohrať so Spartakom Trnava, ďalej sú tam Tatran Prešov, Pohronie a aj Ferencváros.
Nepamätám si všetko presne, ale viem, že to budú veľmi zaujímavé duely. Čo sa týka posíl, to nechám na vedení klubu a tréneroch, ale možno sa objavia noví hráči, uvidíme.“
O cieľoch Malženíc v jarnej časti hovorí Kurej jasne:
„Zámery sú jednoznačné – vyhnúť sa zóne zostupu a začať zbierať body aj vonku. Veríme, že sa nám to podarí a sezónu zakončíme v pokojnejších vodách tabuľky.
A moje osobné ciele? Určite udržať stabilnú výkonnosť, pridať nejaký ten gól navyše (smiech) a čo najviac pomôcť tímu.“