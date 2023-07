Spartak našiel náhradu za Štetinu, dlhé roky hrával za Slovan Bratislava

„Veľmi dobre sa ukazoval posledný polrok v Banskej Bystrici, vie výborne po slovensky, takže môže si obranu aj organizovať,“ pochvaľoval si Gašparík a doplnil:

„Nicolas má dobrý charakter a je to víťazný typ, z tohto pohľadu spĺňal naše požiadavky. Navyše, vo svojom veku je v dobrej kondícií a stále si ešte po tréningu pridáva. Sľubujeme si od neho, že svoje skúsenosti odovzdá mladším a okamžite nám pomôže v ťažkých zápasoch.“

Na Slovan sa teší

hovorí Argentínčan so slovenským pasom neplánoval zavesiť kopačky na klinec. Vyzeralo to, že v kariére bude pokračovať v nižšej španielskej súťaži.

„Ťahalo ma to znova do Španielska, no už som začínal byť nervózny. V piatok som sa dozvedel, že by Trnava mohla potrebovať stopéra a povedal som si, že keď to vyjde, tak idem na sto percent do toho. Nakoniec sa to podarilo a je to neuveriteľné,“ povedal Gorosita po podpise zmluvy.