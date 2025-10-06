Výbornú formu prekazila choroba. Nemecku bude v kvalifikácii MS chýbať hrotový útočník

Nick Woltemade oslavuje gól
Nick Woltemade oslavuje gól (Autor: REUTERS)
TASR|6. okt 2025 o 14:24
Tréner reprezentácie Julian Nagelsmann na jeho miesto nepovolal žiadneho náhradníka.

BRATISLAVA. Nemecký futbalový útočník Nick Woltemade sa pre chrípkové ochorenie nedostavil na októbrový zraz národného tímu. Nebolo známe, či a kedy sa 23-ročný zakončovateľ Newcastlu United pripojí k mužstvu.

Woltemade skóroval z penalty pri nedeľňajšom víťazstve „strák“ 2:0 nad Nottinghamom Forest.

V anglickej Premier League má na konte tri presné zásahy a jeden gól pridal v Lige majstrov. V drese A-tímu nemeckej reprezentácie si však strelecký účet zatiaľ neotvoril.

Nemcov čaká v piatok domáci duel kvalifikácie MS 2026 proti Luxembursku a v pondelok sa predstavia v Severnom Írsku. V tabuľke A-skupiny im po dvoch zápasoch patrí tretia priečka so stratou troch bodov na prvé Slovensko.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

