BRATISLAVA. Športový poradca vo francúzskom futbalovom klube Paríž Saint-Germain sa vrátil do roku 2023, keď taktovku klubu prebral španielsky tréner Luis Enrique. Ten do tímu prišiel v júli a o mesiac neskôr odišiel preč hviezdny Brazílčan Neymar.
Pozadie celého "rozchodu" však vyplávalo na povrch až nedávno, Luís Campos ho rozpovedal v rádiu RMC Sport. Neymar bol údajne "donútený" odísť z francúzskej metropoly do saudskoarabského Al-Hilalu.
"Luis Enrique bol prvý, kto Neymarovi povedal: 'Bude lepšie, ak odídeš.' Povedal mu to priamo do očí. Pretože on vidí futbal inak," začal Campos.
"Hrať kolektívne, postaviť do základnej zostavy toho, kto bol najlepší na tréningoch počas týždňa, s plným nasadením. To je to, čo hľadá, a to sme mu aj dali," povedal Portugalčan o Enriquem.
Lenže v plánoch nefiguroval Neymar, keďže španielsky kouč preferuje inú taktiku a filozofiu. Preto už v polovici augusta sa možno prekvapujúco presunul Brazílčan na Blízky východ.
Aktuálne 33-ročný hráč Santosu nebol pri tom, keď v minulej sezóne získali futbalisti PSG titul v Lige majstrov.
Aj vďaka tomuto úspechu sa zo Zlatej Lopty teší Ousmane Dembelé.