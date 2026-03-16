Neto sa vyhol trestu. Po incidente v Paríži môže za Chelsea nastúpiť aj v odvete

Pedro Neto
TASR|16. mar 2026 o 17:28
Portugalčan strčil podávača lôpt.

Portugalčan Pedro Neto z FC Chelsea sa vyhol trestu zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA).

Bude tak môcť nastúpiť v utorňajšej osemfinálovej odvete Ligy majstrov proti obhajcovi trofeje Parížu Saint-Germain. Informovala o tom agentúra AFP.

Netovi hrozil trest za to, že v úvodnom dueli v Parku princov sotil podávača lôpt. Portugalský reprezentant ho odstrčil, mladík stratil rovnováhu a spadol na zem.

Chelsea v tom momente prehrávala 2:4, napokon podľahla francúzskemu šampiónovi 2:5. Incident viedol k hromadnej šarvátke, do ktorej sa zapojili hráči oboch tímov.

Neto sa neskôr za svoje konanie ospravedlnil a podávačovi lôpt daroval svoj dres.

VIDEO: Neto strčil podávača lôpt

