Neto sa vyhol trestu. Po incidente v Paríži môže za Chelsea nastúpiť aj v odvete

Portugalčan Pedro Neto z FC Chelsea sa vyhol trestu zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA).
Bude tak môcť nastúpiť v utorňajšej osemfinálovej odvete Ligy majstrov proti obhajcovi trofeje Parížu Saint-Germain. Informovala o tom agentúra AFP.
Netovi hrozil trest za to, že v úvodnom dueli v Parku princov sotil podávača lôpt. Portugalský reprezentant ho odstrčil, mladík stratil rovnováhu a spadol na zem.
Chelsea v tom momente prehrávala 2:4, napokon podľahla francúzskemu šampiónovi 2:5. Incident viedol k hromadnej šarvátke, do ktorej sa zapojili hráči oboch tímov.
Neto sa neskôr za svoje konanie ospravedlnil a podávačovi lôpt daroval svoj dres.
