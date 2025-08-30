VIDEO: Ani dva góly Schicka nestačili. Leverkusen prežíva kritický štart

Patrik Schick oslavuje gól.
Patrik Schick oslavuje gól. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|30. aug 2025 o 17:53
ShareTweet0

Frankfurt si poradil s Hoffenheimom.

BERLÍN. Futbalisti Eintrachtu Frankfurt sú zatiaľ v novom ročníku nemeckej Bundesligy stopercentní.

V sobotňajšom dueli 2. kola zvíťazili na pôde Hoffenheimu 3:1. O svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase, keď dvakrát skóroval japonský reprezentant Ricu Doan.

Prvý bod v novom ligovom ročníku získal Bayer Leverkusen, ktorý remizoval v Brémach s Werderom 3:3.

Dva góly „farmaceutov" vsietil český útočník Patrick Schick, domáci vyrovnali v 90+6. minúte zásluhou Abdoula Karima Coulibalyho.

VIDEO: Prvý gól Patricka Schicka

Lipsko zdolalo doma Heidenheim 2:0. Na začiatku druhého polčasu sa presadil Rakúšan Christoph Baumgartner a v 78. minúte pridal druhý gól Romulo.

Bundesliga - 2. kolo:

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)

Gól: 79. Andres

RB Lipsko - 1. FC Heidenheim 2:0 (0:0)

Góly: 48. Baumgartner, 78. Romulo

TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2)

Góly: 90+2. Prömel - 17. a 27. Doan, 51. Uzun

Werder Brémy - Bayer Leverkusen 3:3 (1:2)

Góly: 45. a 77. Schmidt (prvý z 11 m), 90+6. Coulibaly - 5. a 64. Schick (druhý z 11 m), 26. Tillman

ČK: 63. Stark (Werder) po druhej ŽK

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Patrik Schick oslavuje gól.
    Patrik Schick oslavuje gól.
    VIDEO: Ani dva góly Schicka nestačili. Leverkusen prežíva kritický štart
    dnes 17:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»VIDEO: Ani dva góly Schicka nestačili. Leverkusen prežíva kritický štart