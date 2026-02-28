VIDEO: Bayern vyhral v šlágri na pôde najväčšieho konkurenta. Hrdinom bol kapitán tímu

Joshua Kimmich z Bayernu oslavuje víťazny gól proti Borussii Dortmund.
Joshua Kimmich z Bayernu oslavuje víťazny gól proti Borussii Dortmund. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|28. feb 2026 o 20:38
ShareTweet0

Líder súťaže má pred Borussiu opäť náskok jedenástich bodov.

Futbalisti Bayernu Mníchov zdolali v šlágri 24. kola nemeckej Bundesligy domácu Borussiu Dortmund 3:2.

Líder súťaže má pred sobotňajším súperom opäť náskok jedenástich bodov. Útočník Harry Kane po prestávke odpovedal dvoma gólmi na presný zásah Nica Schlotterbecka z prvého polčasu, rozhodujúci gól zaznamenal v 83. minúte Joshua Kimmich.

Ústrednou postavou prvého polčasu a napokon aj celého zápasu bol obranca Nico Schlotterbeck. Ten najprv po zákroku na Josipa Stanišiča videl „len“ žltú kartu.

VIDEO: Faul Schlotterbecka

Napriek tomu, že zasiahol v súboji najprv loptu, sa hráči i tréner Bayernu Vincent Kompany dožadovali červenej karty.

Tá však neprišla a Schlotterbeck v 26. minúte otvoril skóre po presnej hlavičke. V druhom polčase prebral Bayern iniciatívu a Kane využil prihrávku Sergea Gnabryho - 1:1.

Schlotterbeck následne po vyrovnanom priebehu fauloval v pokutovom území Stanišiča a Kane pridal z penalty aj druhý gól.

Daniel Svensson dokázal v 83. minúte ešte zdramatizovať zápas, no Kimmich sa o štyri minúty neskôr v ťažkej pozícii z voleja nemýlil a rozhodol.

VIDEO: Víťazný gól Kimmicha

Angličan Kane má aktuálne na konte 30 ligových presných zásahov. Rekord súťaže drží bývalý hráč bavorského veľkoklubu Robert Lewandowski, ktorý nastrieľal v sezóne 2020/2021 41 gólov. 

Hráči Hoffenheimu podľahli doma FC St. Pauli 0:1. Tretí tím súťaže tak dal možnosť štvrtému Stuttgartu zmazať v nedeľu trojbodové manko.

St. Pauli vyhralo druhý zápas za sebou a vďaka trom bodom sa dostalo bod nad zónu zostupu. Vo štvrtej nadstavenej minúte prvého polčasu o tom rozhodol stredopoliar Mathias Pereira Lage. 

Bod pre Leverkusen za remízu 1:1 s Mainzom zariadil v 88. minúte obranca Jarell Quansah. Bayer sa drží na priebežnom 6. mieste, Mainz je bod nad zónou zostupu a o skóre pred St. Pauli.

Dôležité víťazstvo zaknihovali hráči Borussie Mönchengladbach, ktorí výhrou 1:0 nad Unionom Berlín ukončili sedemzápasovú sériu bez triumfu. Posledný Heidenheim podľahol domácim Brémam 0:2. Pre Werder, ktorému patrí 16. pozícia, to bola prvá výhra od novembra.

Bundesliga - 24. kolo:

Borussia Dortmund - Bayern Mníchov 2:3 (1:0)

Góly: 26. Schlotterbeck, 83. Svensson - 54. a 70. Kane (druhý z 11 m), 87. Kimmich

Borussia Mönchengladbach - Union Berlín 1:0 (0:0)

Góly: 90.+4 Dicks

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 1:1 (0:0)

Góly: 88. Quansah - 67. Becker

TSG Hoffenheim - FC St. Pauli 0:1 (0:1)

Góly: 45.+4 Pereira Lage

Werder Brémy - 1. FC Heidenheim 2:0 (0:0)

Góly: 57. Miloševič, 90.+7 Behrens (vl.) 

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Joshua Kimmich z Bayernu oslavuje víťazny gól proti Borussii Dortmund.
    Joshua Kimmich z Bayernu oslavuje víťazny gól proti Borussii Dortmund.
    VIDEO: Bayern vyhral v šlágri na pôde najväčšieho konkurenta. Hrdinom bol kapitán tímu
    dnes 20:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»VIDEO: Bayern vyhral v šlágri na pôde najväčšieho konkurenta. Hrdinom bol kapitán tímu