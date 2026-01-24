Šok v Allianz Aréne. Futbalisti Bayernu Mníchov prehrali s tímom bojujúcim o záchranu

Fotka zo zápasu Bayern Mníchov - Augsburg.
Fotka zo zápasu Bayern Mníchov - Augsburg. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|24. jan 2026 o 17:28 (aktualizované 18. jan 2026 o 20:09)
ShareTweet0

Celý duel pri prehre Wolfsburgu odohral slovenský obranca Denis Vavro.

Futbalisti Bayernu Mníchov zaznamenali v Bundeslige prvú prehru v sezóne.

V sobotňajšom stretnutí 19. kola podľahli doma v súboji bavorských tímov Augsburgu 1:2, hoci po polčase viedli 1:0.

Bayern sa ujal vedenia v 21. minúte, keď hlavičkou po rohovom kope rozvlnil sieť japonský obranca Hiroki Itó a nič nenasvedčovalo tomu, že líder ligy bude mať v stretnutí problémy.

Lenže v 75. minúte vyšiel roh aj hosťom a brazílsky obranca Arthur Chaves vyrovnal.

O víťazný gól sa postaral v 81. minúte francúzsky stredopoliar Han-Noah Massengo, ktorého v šestnástke po rýchlom prechode do útoku ideálne našiel Dimitrios Jannulis.

VIDEO: Víťazný gól Augsburgu

V závere si Bayern vytvoril tlak, no Michael Olise trafil v piatej minúte nadstavenia iba brvno.

Mníchovčania napriek prehre suverénne vedú o 11 bodov pred Dortmundom, ktorý má duel k dobru.

Slovenský obranca Denis Vavro nastúpil v základnej zostave Wolfsburgu prvýkrát od 22. novembra 2025, no jeho tím prehral 1:3 v Mainzi, hoci viedol po polčase 1:0. Vavro odohral celé stretnutie. Wolfsburgu patrí v tabuľke 12. priečka.

Bundesliga - 19. kolo:

Bayern Mníchov - FC Augsburg 1:2 (1:0)

Góly: 23. Itó - 75. Chaves, 81. Massengo

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 1:3 (1:0)

Góly: 18. Kalimuendo - 52. Mörstedt, 60. Kabak, 65. Amenda (vlastný)

1. FC Heidenheim - RB Lipsko 0:3 (0:0)

Góly: 62. Baku, 68. Nusa, 70. Raum

Bayer Leverkusen - Werder Brémy 1:0 (1:0)

Gól: 37. Lucas

FSV Mainz - VfL Wolfsburg 3:1 (0:1)

Góly: 68. Tietz, 73. Bell, 83. Amiri (z 11 m) - 3. Amoura

/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý duel/

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Fotka zo zápasu Bayern Mníchov - Augsburg.
    Fotka zo zápasu Bayern Mníchov - Augsburg.
    Šok v Allianz Aréne. Futbalisti Bayernu Mníchov prehrali s tímom bojujúcim o záchranu
    dnes 17:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Šok v Allianz Aréne. Futbalisti Bayernu Mníchov prehrali s tímom bojujúcim o záchranu