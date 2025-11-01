Nemecký klub zabral naplno. Súpera zničil štyrmi gólmi a prvýkrát v sezóne uspel

Hráči Mönchengladbachu sa tešia z gólu.
Hráči Mönchengladbachu sa tešia z gólu. (Autor: TASR/dpa via AP)
1. nov 2025 o 19:01
Z triumfu sa tešili aj futbalisti Lipska.

BERLÍN. Futbalisti Borussie Mönchengladbach dosiahli prvé víťazstvo v sezóne. V 9. kole nemeckej Bundesligy triumfovali na pôde FC St. Pauli 4:0 aj vďaka dvom gólom Harisa Tabakoviča.

Vďaka zisku troch bodov sa v neúplnej tabuľke posunuli na 16. miesto.

Lipsko zdolalo VfB Stuttgart 3:1 a vrátilo sa na druhú priečku za doposiaľ stopercentný Bayern Mníchov.

Bundesliga - 9. kolo:

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

Góly: 32. Zivzivadze - 55. Kristensen

1. FC Union Berlín - SC Freiburg 0:0

FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0:4 (0:2)

Góly: 15. a 40. Tabakovič, 75. Machino, 80. Fraulo

FSV Mainz 05 - Werder Brémy 1:1 (1:0)

Góly: 36. Widmer - 85. Stage

RB Lipsko - VfB Stuttgart 3:1 (1:0)

Góly: 45. Chabot (vlastný), 53. Diomande, 90+1. Romulo - 65. Tomas

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Nemecký klub zabral naplno. Súpera zničil štyrmi gólmi a prvýkrát v sezóne uspel
    dnes 19:01
