Futbalisti St. Pauli získali cenný bod v súboji o zotrvanie. Brémy zdolali Union Berlín

Futbalisti FC St. Pauli remizovali v nedeľňajšom dueli 25. kola nemeckej Bundesligy s Eintrachtom Frankfurt 0:0. Domácim patrí v tabuľke 15. miesto, Frankfurt je siedmy.
V ďalšom dueli Brémy zvíťazili na pôde Unionu Berlín 4:1 a posunuli sa na 13. priečku. Domáci hrali od 20. minúty bez vylúčeného Schäfera.
Bundesliga - 25. kolo:
FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt 0:0
1. FC Union Berlín - Werder Brémy 1:4 (1:2)
Góly: 18. Köhn (z 11 m) - 31. Deman, 35. Stage, 66. Grüll, 90.+4 Čovič, ČK: 20. Schäfer (Union)