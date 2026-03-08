Futbalisti St. Pauli získali cenný bod v súboji o zotrvanie. Brémy zdolali Union Berlín

Momentka zo zápasu St. Pauli - Frankfurt.
Momentka zo zápasu St. Pauli - Frankfurt. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. mar 2026 o 20:05
Berlínčania hrali od 20. minúty bez vylúčeného Schäfera.

Futbalisti FC St. Pauli remizovali v nedeľňajšom dueli 25. kola nemeckej Bundesligy s Eintrachtom Frankfurt 0:0. Domácim patrí v tabuľke 15. miesto, Frankfurt je siedmy.

V ďalšom dueli Brémy zvíťazili na pôde Unionu Berlín 4:1 a posunuli sa na 13. priečku. Domáci hrali od 20. minúty bez vylúčeného Schäfera.

Bundesliga - 25. kolo:

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt 0:0

1. FC Union Berlín - Werder Brémy 1:4 (1:2)

Góly: 18. Köhn (z 11 m) - 31. Deman, 35. Stage, 66. Grüll, 90.+4 Čovič, ČK: 20. Schäfer (Union)

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 20:05
