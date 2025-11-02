Vavro sa objavil na lavičke Wolfsburgu. Domáci však duel nezvládli, trápi sa aj nováčik ligy

BERLÍN. Futbalisti Wolfsburgu podľahli v nedeľnom stretnutí 9. kola Bundesligy doma Hoffenheimu 2:3.
Víťazný gól dal v 62. minúte holandský stredopoliar Wouter Burger a bol to jeho druhý presný zásah v stretnutí.
Slovenský obranca Denis Vavro sedel na lavičke domácich. Wolfsburgu patrí v tabuľke 12. priečka, Hoffenheim sa po treťom triumfe v sérii posunul na 6. miesto.
Hráči Kolína nad Rýnom si v súboji nováčikov poradili s Hamburgom 4:1. Pripravili tak súperovi tretiu prehru v sérii a poskočili na 6. priečku tabuľky.
Bundesliga - 9. kolo:
VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim 2:3 (1:1)
Góly: 14. a 56. Amoura - 31. a 62. Burger, 50. Prömel
/D. Vavro (Wolfsburg) sedel na lavičke/
1. FC Kolín nad Rýnom - Hamburger SV 4:1 (1:0)
Góly: 25. Ache, 48. Kainz, 90.+4 El Mala, 90.+9 Kaminski - 61. Dompe, ČK: 79. Pherai po 2. ŽK, 83. Vieira (obaja Hamburg) po 2. ŽK