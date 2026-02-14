Schick prispel k pohodlnému triumfu Leverkusenu gólom, Kane zariadil víťazstvo Bayernu

Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 22. kola nemeckej Bundesligy na trávniku Werderu Brémy 3:0 (2:0).
O úvodné dva góly lídra ligy sa v prvom polčase postaral Harry Kane, tretí pridal po zmene strán Leon Goretzka.
Bavorský veľkoklub má na čele tabuľky náskok šesť bodov pred druhým Dortmundom.
Bundesliga - 22. kolo:
Bayer Leverkusen - FC St. Pauli 4:0 (2:0)
Góly: 13. Quansah, 14. Schick, 52. Tapsoba, 78. Poku
Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0)
Góly: 24. Brown, 34. Amaimouni, 75. Knauff
Hamburger SV - 1. FC Union Berlín 3:2 (2:1)
Góly: 35. a 82. Königsdörffer, 45.+2. Capaldo - 28. Querfeld (z 11 m), 89. Ilič
TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 3:0 (0:0)
Góly: 46. Asllani, 51. Kabak, 90.+5. Gendrey
Werder Brémy - Bayern Mníchov 0:3 (0:2)
Góly: 22. a 25. Kane (prvý z 11 m), 70. Goretzka