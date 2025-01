Mladý Slovák kvitne v Nemecku, Žilina bola skeptická. Ukazuje, čo na ňom videli

Dominik Javorček, jeden z kľúčových hráčov slovenskej reprezentácie do 21 rokov, ktorá sa v lete predstaví na domácom európskom šampionáte, si chcel vyskúšať zahraničie.

„Neboli sme stopercentne presvedčení o tom, že to je správna cesta,” priznal pre Sportnet manažér MŠK Žilina Karol Belaník.

V slovenskom klube boli skeptickí, no Javorček sa chcel chopiť šance. „Treba chápať, že keď niekto dostane ponuku z Bundesligy, tak si to chce vyskúšať,” dodal Belaník.

So Žilinou sa tak dohodli na ročnom hosťovaní bez následnej opcie na prestup.

Dopadlo to katastrofou. Bavori skórovali už v pätnástej sekunde duelu, keď sa Javorček zamotal v súboji so spoluhráčom.

Slovenský mládežnícky reprezentant debutoval už o niekoľko dní proti gigantovi. Do Kielu zavítal Bayern Mníchov.

O desať minút neskôr poslal ľavou nohou center do šestnástky súpera, ktorý skrotil útočník Kielu Andu Yobel Kelati a následne skóroval.

Zaznamenal dve asistencie v dvoch zápasoch v rade. Najskôr nastúpil v osemnástom kole do duelu s Hoffenheimom. Na trávnik prišiel za stavu 0:3 v 73. minúte.

Od Vianoc však nastúpil do všetkých štyroch bundesligových duelov. Odohral dohromady 113 minút a naposledy bol aj súčasťou základnej zostavy.

Pre Javorčeka išlo o prvú asistenciu v sezóne, pre Kelatiho o premiérový gól v drese Kielu. Obaja tak dostali príležitosť v základnej zostave v nasledujúcom zápase proti Wolfsburgu.

V ňom na seba narazili dvaja Slováci. V základnej jedenástke domácich už tradične figuroval stopér Denis Vavro.

Podpísal sa pod cenný bod

Ten v trinástej minúte stretnutia sledoval Javorčekov center od rohovej zástavky, ktorý doplachtil na hlavu zimnej posily Kielu Davida Zeca. Ten otvoril skóre duelu.

Slovinec prišiel do Nemecka z NK Celje, kde bol kapitánom tímu. V júli predošlého roka nastúpil aj do dvojzápasu so Slovanom Bratislava v druhom predkole bojov o Ligu majstrov.

Holstein Kiel uhral s Wolfsburgom cennú remízu. V tejto chvíli je na predposlednom 17. mieste v Bundeslige. V súťažu bojuje o zotrvanie medzi nemeckou elitou.

Javorček odohral proti Wolfsburgu 79 minút. Počas nich stihol okrem asistencie vyhrať tri zo štyroch súbojov o loptu a zblokovať jednu strelu súpera.