Žilinský výpredaj? Hráči majú motiváciu zostať. Nech vydržia aspoň do leta, tvrdí Belaník

„Cítili sme, že mužstvo bude silnejšie. Súťaž nám potvrdila našu konkurencieschopnosť. O jesenný primát sme bojovali so Slovanom až do posledného kola. Našu jeseň hodnotím veľmi pozitívne.”

Dokáže Žilina držať krok so Slovanom až do konca sezóny? „Slovan má širší, kvalitnejší a skúsenejší káder. Na jar sa bude koncentrovať len na ligu a pohár. Bude to pre nás ešte zložitejšie,” tvrdí Belaník.

Primárny cieľ Žiliny však zostáva kvalifikovať sa do predkôl jednej z európskych súťaží. „Ak by sme však mali príležitosť udržať sa v blízkosti Slovana, prečo by sme to neskúsili?” priznal žilinský manažér.

Žiadne ponuky zatiaľ neprišli

V zostave trénera Michala Ščasného je niekoľko futbalových klenotov. Ak chce však Žilina pokračovať v skvelých výkonoch, potrebuje prinajmenšom udržať káder pohromade. Prípadne sa posilniť.

„Rátame aj s tým, že možno nikto neodíde, ale aj tak by sme to ešte posilnili. O tom bola jedna z posledných konverzácií, ktorú som s vedením mal,” priznal v rozhovore pre Sportnet tréner MŠK Michal Ščasný.

Kouč zatiaľ nevie o žiadnych konkrétnych ponukách: „Zatiaľ nemám indície, že by nás čakal nejaký výpredaj hráčov. Aj z chalanov mám pocit, že nemajú potrebu odísť.”