Podbrezová odštartovala prípravu. S druholigistami si pripísala výhru aj prehru

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová odštartovali prípravu pred jarnou časťou Niké ligy dvoma nedeľnými stretnutiami.
V prvom zvíťazili nad FK Pohronie 3:0 a v druhom nestačili na taktiež druholigový klub Sláviu TU Košice 3:4.
Prípravné zápasy účastníkov Niké ligy - 11. január:
FK Železiarne Podbrezová - FK Pohronie 3:0 (1:0)
Góly: 75. a 90. Chyminec 2. Kujabi
FK Železiarne Podbrezová - Slávia TU Košice 3:4 (2:1)
Góly: 11. Deml, 43. Galčík, 63. Havrylenko - 87. a 89. Hiba, 35. Nwachukwu, 56. Rouda