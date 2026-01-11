Podbrezová odštartovala prípravu. S druholigistami si pripísala výhru aj prehru

11. jan 2026 o 17:39
Železiarov preverilo Pohronie a Košice.

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová odštartovali prípravu pred jarnou časťou Niké ligy dvoma nedeľnými stretnutiami.

V prvom zvíťazili nad FK Pohronie 3:0 a v druhom nestačili na taktiež druholigový klub Sláviu TU Košice 3:4.

Prípravné zápasy účastníkov Niké ligy - 11. január:

FK Železiarne Podbrezová - FK Pohronie 3:0 (1:0)

Góly: 75. a 90. Chyminec 2. Kujabi

FK Železiarne Podbrezová - Slávia TU Košice 3:4 (2:1)

Góly: 11. Deml, 43. Galčík, 63. Havrylenko - 87. a 89. Hiba, 35. Nwachukwu, 56. Rouda

    dnes 17:39
