Neapol zakopol, Conte je napriek tomu spokojný: Čo momentálne robíme, je výnimočné

Neapol neprehral deväť zápasov v rade. Po sérii siedmich víťazstiev prišli dve remízy, no mužstvu zahrala do karát štvrtková prehra druhého Interu Miláno v dohrávke 14. kola s Fiorentinou 0:3.

RÍM. Futbalisti SSC Neapol predvádzajú v tejto sezóne niečo výnimočné. Po nedeľnom stretnutí Serie A, v ktorom doma remizovali s Udinese 1:1, to povedal tréner tímu Antonio Conte.

"Nesmieme si zamieňať realitu s tým, čo momentálne robíme. Verte mi, je to skutočne výnimočné. Chlapci dnes odchádzali z ihriska vyčerpaní. Nechali tam všetko, aby zvíťazili. Bol to náš deviaty zápas bez prehry, takže mi zo srdca verte, keď poviem, že je to výnimočné," uviedol Conte po nedeľnej remíze s Udine.

VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Udinese