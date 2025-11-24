Neapol si chce uctiť výročie Maradonovej smrti víťazne. Zatiaľ má menej bodov ako Azerbajdžanci

Tréner talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Antonio Conte dúfa, že jeho tím si výročie smrti klubovej legendy Diega Maradonu uctí víťazstvom v utorkovom zápase Ligy majstrov proti Karabachu.
Argentínsky majster sveta zo šampionátu 1986 v Mexiku zomrel pred piatimi rokmi 25. novembra vo veku 60 rokov.
„Partenopei“ budú na výročie Maradonovej smrti hostiť v utorok azerbajdžanský Karabach, ktorý získal v úvodných štyroch kolách až sedem bodov a patrí mu 15. priečka 36-člennej tabuľky. Neapol má na konte len štyri body a nachádza sa na priebežnej 24. pozícii.
„Bolo by to krásne, keby sme dosiahli skvelý výsledok na Maradonovu pamiatku. Zajtra budeme hrať s ním v mysli a dáme do toho všetko. Karabach je solídny tím. Majú veľa legionárov a výrazne sa presadili v európskom futbale.
Vieme, že čelíme veľmi silnému súperovi. Musíme vynaložiť veľa energie, pretože od začiatku sezóny nás trápia zranenia,“ citoval klubový web SSC Neapol slová Conteho pred zápasom, ktorý sa odohrá na štadióne pomenovanom po slávnom argentínskom futbalistovi.
Maradona je ikonou klubu SSC Neapol. V jeho drese hral v rokoch 1984 až 1991. Vybojoval s ním dva ligové tituly (1987, 1990), Taliansky pohár (1987), taliansky Superpohár (1990) a v roku 1989 aj Pohár UEFA.