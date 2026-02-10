Lobotka zahodil rozhodujúcu penaltu a Neapol v pohári končí. Nestačil na húževnaté Como

Stanislav Lobotka sa chytá za hlavu po tom, ako nedal proti Como penaltu.
Stanislav Lobotka sa chytá za hlavu po tom, ako nedal proti Como penaltu. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|10. feb 2026 o 23:20
Slovenský stredopoliar odohral celý zápas.

Taliansky pohár - štvrťfinále

Neapol - Como 1:1 (0:1), 6:7 po jedenástkovom rozstrele

Góly: 46. Vergara - 39. Baturina (z 11 m), rozh. jedenástka: Kempf

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas ako kapitán/

Futbalisti SSC Neapol s kapitánom Stanislavom Lobotkom vypadli v utorok z Talianskeho pohára.

Nad ich sily bolo Como, ktorému podľahli 6:7 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 v riadnom hracom čase. Svoju jedenástku nepremenil v ôsmej sérii práve Lobotka.

Úradujúci majster Serie A vylepšil svoju bilanciu z predošlého ročníka Coppa Italia, keďže vtedy vypadol už v osemfinále po prehre na pôde Lazia Rím (1:3).

V utorok išli na Štadióne Diega Armanda Maradonu do vedenia hostia po úspešnej penalte Martina Baturinu. Za domácich odpovedal hneď po prestávke Antonio Vergara.

VIDEO: Lobotka zahodil penaltu proti Como

V rozstrele chyboval ako prvý domáci Romelu Lukaku, no vo štvrtej sérii nepremenil na strane súpera ani Maximo Perrone.

Como však nakoniec triumfovalo a postúpilo do semifinále súťaže premiérovo od sezóny 1985/86.

Taliansky pohár - pavúk play-off

