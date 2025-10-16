Najmenšie ligy na Slovensku: hráčom chýba motivácia, funkcionári hovoria o katastrofe

BRATISLAVA. Z kostola na futbal a potom do krčmy. To bola kedysi klasická nedeľa v slovenských obciach.
Doba sa však zrýchlila, ľudia majú menej času a viac povinností. Futbal ide často bokom.
Výraznú ranu amatérskemu futbalu dala aj pandémia koronavírusu. Po nej skončilo so súťažným hraním mnoho hráčov, a zákonite aj klubov.
Keď skončia, ťažko začnú
V posledných rokoch putuje do samospráv miest a obcí menej peňazí, na čo dopláca aj amatérsky futbal.
Pre nedostatok financií skončilo takisto viacero klubov a je otázne, či v budúcnosti dokážu obnoviť svoju činnosť.
Keď futbalový klub raz skončí, len ťažko sa na futbalovú mapu vráti. Aj keď sú aj prípady, keď sa to podarilo.
Úpadok klubov v posledných rokoch je tak výrazný, že v niektorých oblastných zväzoch majú už len päť účastníkov!
V regiónoch, kde boli dve či tri súťaže, je jedna a aj to poriadne chudobná.
Je to katastrofa
Len päť tímov je v aktuálnom ročníku v siedmej lige ObFZ Trebišov. Hrá sa štvorkolovo, teda osem zápasov hrajú miestne kluby na jeseň a osem na jar.
„Mali sme viac tímov, no tri sa odhlásili. Už to bolo málo, no toto je katastrofa. Hrať s tými istými súpermi dookola hráčov nebaví a len ťažko hľadajú motiváciu.
Poviem to tak, ako to je, museli sme ich motivovať peniazmi. Pretože nikto do takejto okresnej súťaže nechcel ísť hrať,“ povedal pre Sportnet predseda FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany Martin Vaško.
Michaľany sú na čele chudobnej, päťčlennej súťaže. Na konte majú 16 bodov za päť výhier a jednu remízu.
„Naším cieľom je postup, aby sme mohli odísť z tejto ligy. A hrať plnohodnotnú súťaž,“ dodal.
Za výhru dá klub do kabíny istú odmenu, rozdeľuje sa medzi hráčov, ktorí nastúpili.
„Minulý mesiac vyhrali chalani všetky zápasy, takže si delili peknú sumu. Kedysi sme hrali zadarmo, ale v dnešnej dobe je hráčov motivovať oveľa ťažšie,“ tvrdí Vaško.
Ušli do iného zväzu
Podobne smutnú súťaž majú aj v ObFZ Rimavská Sobota, kde je takisto len päť účastníkov. V minulosti boli dokonca len štyria.
„Hráči sú už z toho unavení a nebaví ich to. No ale čo máme robiť,“ povedal predseda TJ - FK Veľký Blh Július Kovács.
Kluby z ObFZ Rimavská Sobota sa snažia dostať do ObFZ Lučenec, kde je dvanásť tímov. Keďže z geografického hľadiska tam však nepatria, ObFZ Lučenec im vždy prihlášku zamietne.
Klub TJ Ožďany sa však vynašiel a prihlásil sa ako Buzitka B. A svoje domáce zápasy hráva v Ožďanoch.
„V Ožďanoch sme dlhodobo riešili, že by sme chceli hrať v lučeneckej súťaži. Riešime to od čias, kedy ešte ani neexistoval problém s nízkym počtom účastníkov ligy ObFZ Rimavská Sobota. Hlavný dôvod bol geografický.
Jednoducho, väčšina družstiev v lučeneckej súťaži je od Oždian vzdialených do 20 minút, kým v rimavskosobotskej lige sme v niektorých prípadoch museli cestovať aj hodinu,“ pred časom uviedol pre Sportnet predseda klubu Filip Kubelka.
„Sme vďační, že nám boli v Buzitke ochotní po tejto stránke pomôcť. Komunikácia s predstaviteľmi zväzu je bezproblémová, takisto ako to bolo aj v ObFZ Rimavská Sobota.
Táto zmena si vyžadovala pomerne veľa administratívnych úkonov a vo všetkých ohľadoch nám bol zväz nápomocný. Problém v ObFZ Rimavská Sobota bol však posledné roky v tom, že v lige hrali štyri až šesť tímov,“ dodal.
Nie je to spravodlivé
Len sedem tímov majú v ObFZ Vranov nad Topľou, kde je lídrom FK Javorina Rudlov. Súťaž sa hrá trojkolovo, teda s niekým hráte dvakrát doma a raz vonku a s iným tímom zas raz doma a dvakrát vonku.
Najmenšie futbalové súťaže
- ObFZ Veľký Krtíš – 9 tímov
- ObFZ Vranov nad Topľou – 7 tímov
- ObFZ Stará Ľubovňa – 7 tímov
- ObFZ Trebišov – 5 tímov
- ObFZ Rimavská Sobota – 5 tímov
„Nie je to spravodlivé, ale keď chceme hrať, musíme to akceptovať. Čo iné nám zostáva,“ povedal prezident FK Javorina Peter Sukovský.
V minulosti mali vo Vranove 14 či 12 účastníkov. Teraz ich je len sedem.
„Úpadok futbalu na dedinách je veľký, každým rokom hrá menej a menej tímov. Dôvodov je viac. Za všetky by som spomenul nezáujem mládeže, nedostatok hráčov a funkcionárov a nedostatok financií,“ dodal bývalý ligový futbalista, ktorý hral napríklad za 1. FC Košice či Michalovce.
Podľa šéfa FK Javorina je dnes málo zanietených ľudí, o ktorých kedysi nebola núdza. Dnes majú vraj ľudia veľa starostí a robiť okolo futbalu sa im nechce.
„Nie sú ľudia a potom sa dostaneme do bodu, že v okrese máme 7 tímov. Hráčov hrať s tými istými klubmi nebaví, je to taká obohraná pesnička. Nemáme však na výber,“ povzdychol si Sukovský.
Veľmi málo zápasov
Ďalšou súťažou, kde majú len sedem účastníkov, je siedma liga Okresného futbalového zväzu Stará Ľubovňa.
Súťaž sa hrá klasickým systémom, a tak jedno mužstvo odohrá za sezónu len dvanásť zápasov. Menej, ako odohrajú inde za polovicu súťaže.
„Je to škoda, pretože zápasov je menej. V našej oblasti sa v uplynulých sezónach hrala ešte pohárová súťaž O pohár predsedu ObFZ Stará Ľubovňa, ale minulý ročník bola táto pohárová súťaž, žiaľ, zrušená.
Aj preto sme radi, že hráme Prezidentský pohár, v ktorom si môžeme zmerať sily s najlepšími tímami z rôznych oblastných zväzov na Slovensku,“ prezradil manažér druhého tímu súťaže TJ Sokol Jakubany Marek Čopiak.
ObFZ Stará Ľubovňa patrí medzi najmenšie oblastné futbalové zväzy na Slovensku, aj preto má tak málo účastníkov.
„Trend je klesajúci. Ako inde, aj u nás pôsobí stále menej a menej mužstiev. Do súťaže sa v posledných ročníkoch zvykne prihlásiť od šesť do osem tímov. Hráčov občas odrádza, že hrajú stále s tými istými súpermi. Musíme však hrať s tým, čo máme,“ dodal.
Hoci pôsobia v súťaži, ktorá ich kvality veľmi nepreverí, po druhý raz sa dostali do semifinále Prezidentského pohára. Súťaže, ktorú hrajú víťazi ObFZ z celého Slovenska.
„Prezidentský pohár vnímame ako príležitosť. Pre hráčov je to veľký impulz, šanca ukázať sa pred celým Slovenskom.
Účasť v semifinále je pre náš klub výborná reklama pred futbalovou verejnosťou. Vďaka poháru sa môžeme prezentovať na celoslovenskej mape, čo je pre nás veľká česť,“ uzavrel manažér TJ Sokol Jakubany Marek Čopiak.